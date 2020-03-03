  • BIST 110.025
  • Altın 318,207
  • Dolar 6,1987
  • Euro 6,8946
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı ile ilgili soruşturma tamamlandı

» »
Eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in Beyoğlu'nda ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada, ölümün 'yüksekten düşme' sonucu gerçekleştirildiği bildirildi. Olayla ilgili takipsizlik kararı verildi
İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı ile ilgili soruşturma tamamlandı

Karaköy'de ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier ile ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık, ölümün "yüksekten düşme" sonucu geçekleştiğinin belirlenmesi üzerine takipsizlik kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

12 Kasım'da İstanbul Beyoğlu Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokağı’ndaki Kılıç Ali Paşa Camisi’ne geçtiğimiz gün sabah namazı için gelen yurttaşlar, 3 numaralı bina önünde hareketsiz yatan bir kişiyi görmüştü. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Polis araştırmasında, cesedin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi 48 yaşındaki James Gustaf Edward Le Mesurier’e ait olduğu belirlenmişti.

İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yapmış, açıklamada, "Beyoğlu'nda İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier'in ölümüyle ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Londra'da camiye giren bir kişi, namaz kılan din görevlisini bıçakladı20 Şubat 2020 Perşembe 20:00
  • İngiltere göçmen yasalarını değiştiriyor: İş teklifi ve İngilizce bilgisi zorunlu hale geliyor19 Şubat 2020 Çarşamba 17:31
  • 70 yıldır Britanya'da yaşayan 95 yaşındaki İtalyan'a Brexit ertesi 'ikametini kanıtla' talimatı17 Şubat 2020 Pazartesi 16:13
  • Dennis fırtınası İngiltere ve Galler'de su baskınlarına yol açtı17 Şubat 2020 Pazartesi 10:05
  • Caroline Flack: İngiltere'nin ünlü sunucusu 40 yaşında hayatını kaybetti16 Şubat 2020 Pazar 20:13
  • İngiltere Dennis fırtınasına karşı hazırlıklar için askerleri yardıma çağırdı16 Şubat 2020 Pazar 11:39
  • İngiltere Maliye Bakanı istifa etti13 Şubat 2020 Perşembe 16:41
  • Tatar:Artık vizyon ve cesaret gerekli13 Şubat 2020 Perşembe 11:05
  • Londra'da resmi temaslarda UBP bayrağı12 Şubat 2020 Çarşamba 20:39
  • ‘Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler artık siyasi bir güçtür’12 Şubat 2020 Çarşamba 15:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti