İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı ile ilgili soruşturma tamamlandı

Karaköy'de ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier ile ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık, ölümün "yüksekten düşme" sonucu geçekleştiğinin belirlenmesi üzerine takipsizlik kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

12 Kasım'da İstanbul Beyoğlu Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokağı’ndaki Kılıç Ali Paşa Camisi’ne geçtiğimiz gün sabah namazı için gelen yurttaşlar, 3 numaralı bina önünde hareketsiz yatan bir kişiyi görmüştü. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Polis araştırmasında, cesedin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi 48 yaşındaki James Gustaf Edward Le Mesurier’e ait olduğu belirlenmişti.

İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yapmış, açıklamada, "Beyoğlu'nda İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier'in ölümüyle ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.