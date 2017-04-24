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İstanbul'da on binler "hayır" için sokağa indi!

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İstanbul'da on binler "hayır" için sokağa indi!
İstanbul Kadıköy’de toplanan binlerce kişi Yüksek Seçim Kurulu’nun mühürsüz oy kararını protesto ederek anayasa değişiklik referandumunun iptal edilmesini istedi.

16 Nisan tarihinde gerçekleşen anayasa değişikliği referandumundan bir hafta sonra İstanbul'da 'Hayır' protestoları düzenlenmeye devam ediyor. Pazar günü Kadıköy ve İstiklal Caddesi de dahil olmak üzere İstanbul'un çeşitli yerlerinde protesto yürüyüşleri yapıldı. Kadıköy Rıhtım'da toplanan protestocular 'Referandum iptal edilsin' yazılı pankart ve ‘Hayır' yazan balonlar taşıdı.

7 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Son bir haftadır Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çeşitli kentlerdeki protestolara katılan onlarca kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan en son 7'si hakkında cumartesi günü İzmir'de tutuklama kararı verildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimin iptal edilmesi de dâhil olmak üzere, kendisine gelen tüm itirazları reddetti. YSK'nın mühürsüz oy pusulaları ve zarfların da geçerli sayılması yönündeki kararı büyük tepkilere neden olmuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, YSK'nın kararıyla ilgili Danıştay’a başvuruda bulunmuş, başvuruda yürütmeyi durdurma talebinde bulunulmuştu.

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