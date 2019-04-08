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İstanbul'da oyların yeniden sayılmasını isteyen AKP, organize usulsüzlük iddiasına dayanak olarak neleri gösterdi?

AKP, YSK'ya başvurarak 38 ilçede oyların yeniden sayılmasını talep etti

08 Nisan 2019 02:58

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31 Mart yerel seçimlerinin birinci haftasında İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayımı devam ederken, AKP, "organize usulsüzlük" iddiasıyla ilk kez, İstanbul'da tüm oyların yeniden sayılması talebini dile getirdi ve YSK'ya başvurdu.

Akşam saatlerinde resmiyet kazanan başvuruda, oyların tamamının sayıldığı Büyükçekmece ilçesi dışında kalan 38 ilçede oyların yeniden sayılması talep ediliyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un dile getirdiği talep ile ilgili, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ise Yüksek Seçim Kurulu'na çağrı yaptı ve "Tarihi sorumluluğunuzu göz önüne alın, çifte strandart yaratmayacak bir karar alın" mesajını verdi.

Organize usulsüzlük iddiasınına dayanak olarak neler gösterildi?

AKP, organize usulsüzlük iddiasına dayanak olarak çeşitlli verileri ortaya koyuyor.

Yavuz'un şaibe iddiasına örnek olarak dile getirdiği veriler arasında, büyükşehir belediyesine ilişkin geçersiz oylar ile ilçe eksenli geçersiz oylar arasındaki fark da yer alıyor.

Ali İhsan Yavuz, "İlçe ve büyükşehir arasındaki oy farkı 40 bin 734. Salt buraya baksak bile bir gariplik olduğunu hissediyor insan" diyerek bu iddiayı dile getirdi.

Yavuz sonrasında, organize usulsüzlük iddiasına dayanak olarak da çeşitli açıklamalar paylaştı:

"Biz diyoruz ki, sandık başlarında kaydırmalar var ve bu kaydırmalar hiç normal değil. AK Parti'nin oyu alınıyor, yüksekse direk CHP'ye yazılıyor. CHP'ninki başka küçük bir partiye kaydırılıyor. Eğer AK Parti'nin oyu o sandıkta CHP'nin oyundan azsa o direk başka partiye kaydırılıyor. Ve bağımsızların tek tük oy da alınıyor AK Parti'ye yazılıyor. Toplam sayısı değişmesin diye. Bu kadar ince işçiliği çıkartmak kolay mı?

"Organize bir usulsüzlük var. Organize bir suistimal var. Hata ötesi şeyler bunlar, nereye elimizi atsak orası elimizde kalıyor. Gerçekten birileri bu işi çok özel planlamış diye düşünüyoruz."

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Pazar gecesi yaptığı basın toplantısında "Sonucu değiştirecek bir tablo ortaya çıkarsa başarımızın tescil edildiğini düşüneceğiz. Sonucun değişmeyeceği şekilde bir tablo ortada çıkarsa da, 'Aldığımız oyu tam olarak gördük, milli irade böyle tecelli etti' diyeceğiz. Süreç konusunda yasal imkanlarımızı, kanuni yolları, seçim sisteminin parçası olan bu süreci sonuna karar sürdüreceğiz. Sürece gösterdiğimiz saygıyı sonuca da göstereceğimizi tüm dünya görecektir" diye konuştu.

"Çifte standart yaratmayacak, bir karar bekliyoruz"

Yavuz'un İstanbul'daki basın toplantısının ardından CHP 2'nci Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın açıklaması yapan Ekrem İmamoğlu, YSK'nın tarihi bir sorumluluk ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

"YSK'ya sesleniyorum. 82 milyonun gözü kulağı sizde" diyen İmamoğlu, "Çifte standart yaratmayacak, doğru karar verme konusunda, sizden bir karar bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Yaklaşık 16 bin oyla önde olduğunu söyleyen CHP İstanbul adayı İmamoğlu, medya mensupları önünde yaptığı bir matematik hesabını da paylaşarak, "Bütün oyların sayılması halinde, sonuçların açıklanmasının 238 gün süreceğini" kaydetti.

AKP, Büyükçekmece ile ilgili hangi iddiaları dile getiriyor?

AKP, iptal edilmesini istediği Büyükçekmece seçimlerine ilişkin olarak seçmen kaydı usülsüzlüğü yapıldığını iddia ediyor.

Temel olarak seçmenlerin binalara usulsüz şekilde kayıtlarının yapıldığı ve 2 kişinin bu bağlamda tutuklu olduğu savunuluyor.

Bu ilçede seçim görevlisi olarak atananlar arasında memur olmayanlar olduğu, ilçe dışından sandık görevlilerinin getirildiği de iddialar arasında.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Bu kadar şey üst üste nasıl gelir?" diyerek partisinin görüşünü paylaşıyor.

AKP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nın ilçedeki seçimin iptali için İstanbul İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz reddedilmişti. Parti iptal talebini artık YSK'ya taşımış oldu.

Büyükçekmece'de CHP'li aday Hasan Akgün oyların yüzde 50.34'ünü, eski İBB Başkanı, AKP adayı Mevlüt Uysal ise yüzde 47.75'ini aldı.