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İstanbul'da pazar günü toplu taşıma kullanımı yüzde 48 azaldı

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İstanbul'da pazar günü toplu taşıma kullanımı yüzde 48 azaldı
İstanbul'da pazar günü toplu taşıma kullanımı yüzde 48 azaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, koronavirüs salgını sonrası kentin toplu taşıma istatistiklerine ilişkin bilgi paylaştı.

Olgun, Pazar gününe özel, toplu taşıma kullanım verileri incelendiğinde salgın hastalık riski sebebiyle İstanbul’da kullanım oranında %48’lik bir düşüşün söz konusu olduğu tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızla veri paylaşımımız devam edecektir" açıklamasında bulundu.

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