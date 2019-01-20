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İstanbul'da polis, taksiden indirdiği kadına tecavüz etti!

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Polis memuru, kadının şikâyetini "Cezalarını ben vereceğim" diyerek işleme almadı
İstanbul'da polis, taksiden indirdiği kadına tecavüz etti!

İstanbul'da bir polis, taksiden indirdiği kadına tecavüz etti. Polis merkezine giden kadının şikâyeti, "Cezalarını ben vereceğim" diyen memur tarafından işleme alınmadı.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, trafik kontrolü yapan polisler Şeref Şık ile İsmail Kök, bir taksiyi durdurarak Özbekistan uyruklu yolcu I.K.’yı (27) araçtan indirdi. Şık ve Kök, genç kadını polis aracında 4 saat alıkoydu ve tecavüz etti. Polisler 1.400 TL’sini de aldıkları I.K.’yı Yedikule’de indirip uzaklaştı.

Şikâyette bulunmak için Aksaray Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi Amirliği’ne giden I.K. polis memuru Y.S. ile görüştü. Y.S.’nin “Onun da çoluğu çocuğu var, zaten it gibi pişman şu an, cezasını vereceğim, sen merak etme. Size bir daha yaklaşamaz. Yaklaştığında beni arayacaksın” diyerek şikâyet müracaatını almadı.

Komiser E.S. de “O polisin komiseriyim. Cezasını kendim vereceğim. Onu başka yere süreceğim” diyerek yine şikâyet müracaatı oluşturmadı. O gün Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Nöbetçi Amiri olarak görev yapan A.B.’nin de polis memuru Y.S. tarafından bilgilendirildiği ancak onun da müştekiyi dinlemesine rağmen işlem yapılması için gerekli emri vermediği iddia edildi. I.K.’nın şikâyet müracaatını almayan polisler gasp edilen 1.400 TL’yi ise iade etti.

"Evine git banyo yap" dediler!

I.K.’nın arkadaşı G.K., bir gün sonra Şık’a ne ceza verildiğini öğrenmek için polis merkezine gitti. Kimsenin olaydan haberi olmadığı ortaya çıktı. Yeniden ifadesi alınan I.K., “Evine git, banyo yap” diyen polis memurundan ve şikâyetini almayan komiserden şikâyetçi oldu. Gasp Büro Amirliği ekipleri, Y.S., E.S. ve A.B. ile Şık ve Kök’ü karakolda gözaltına aldı.

Şüpheli Şık, I.K ile rızası ile cinsel ilişkiye girdiğini ancak parasını almadığını söyleyerek suçlamaları reddetti. Diğer polisler de tüm suçlamaları reddetti. Şık ile Kök tutuklandı. Diğer polisler adli kontrolle serbest bırakıldı. 5 polis hakkında dava açıldı. Şık için 46 yıla kadar, Kök için 10,5 yıla kadar hapis istendi. A.B.’nin 15,5 yıla kadar, E.S. ve Y.S.’nin 10,5 yıla kadar hapsi talep edildi. 

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