İstanbul'da 'sahibinden satılık böbrek' ilanı: Maddi zorluklar ve borçtan dolayı...

İstanbul'da bir otobüs durağındaki ilan: 'Acil satılık böbrek 0- negatif, tüm tahlillerim yeni yapıldı. Maddi zorluklar ve borçtan dolayı tek böbreğim satılıktır.'

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bir kişi otobüs duraklarına satılık böbrek ilanı yapıştırdı.

İlanı yapıştıran kişi, maddi durumunun kötü olduğundan dolayı böbreğini sattığını belirtmiş.

“Acil satılık böbrek ve 0- negatif. Maddi zorluklar ve borçtan dolayı tek böbreğim satılıktır. Tüm tahlillerim yeni yapıldı” yazılı ilanın alt kısmında ise telefon numarası yer alıyor.

İlanı görenler şaşkınlık geçirirken, DHA’nın telefonla ulaştığı kişi, Sultangazi’de bir parkta yattığını belirterek böbreğinin fiyatını 20 bin lira olarak belirlemiş.