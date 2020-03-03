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İstanbul’da ‘Savaşa hayır’ demek 10 Mart’a kadar yasak

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İstanbul’da ‘Savaşa hayır’ demek 10 Mart’a kadar yasak
İstanbul’da ‘Savaşa hayır’ demek 10 Mart’a kadar yasak

İstanbul’da, ‘şehitlerimiz ve gazilerimizin olduğu böylesi hassas bir dönemde, toplumda infial uyandıracak’ gösteri yürüyüşü, imza toplama ve bildiri dağıtma gibi etkinlikler yasaklandı.

Valililiğin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddelerini gerekçe göstererek duyurduğu kararda “Toplumsal iç barışı tehdit edebilecek şekilde ‘Savaşa hayır’ vb. konular adı altında” ifadesi kullanıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de yürütmekte olduğu askeri operasyonları eleştirmeye yönelik etkinliklerin yasaklandığı vurgulanan duyuru şöyle:  “Suriye’de şehitlerimiz ve gazilerimizin olduğu böylesi hassas bir dönemde, toplumda infial uyandıracak; milli, vicdani ve insani değerlere dokunacak, toplumsal iç barışı tehdit edebilecek şekilde “Savaşa Hayır” vb. konular adı altında; miting, yürüyüş, basın açıklaması, imza kampanyası, stant/ çadır açma, bildiri, afiş dağıtma vb. eylem ve etkinlikleri gerçekleştirecek grup/şahıslar ile vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel provokasyon amaçlı olayların olabileceği dikkate alındığında kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, ilimiz sınırları dahilinde huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, müessif  ve provokatif olayların yaşanmaması için, Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin Suriye’de yürütmekte olduğu askeri operasyonları eleştirmeye veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, imza toplama, bildiri, broşür dağıtma vb. etkinlikler;  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A ve 11/C maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri hükümleri doğrultusunda Valilik Makamının 01.03.2020 tarihli olurları ile 01.03.2020 Pazar günü saat 00.01’den 10.03.2020 Salı günü saat 23.59’a kadar (10) gün süreyle yasaklanmıştır.“

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