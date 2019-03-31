İstanbul'da Seçmene sahte mesaj #Seçim2019

İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki yurttaşlara Tele1 TV adı kullanılarak sahte mesaj atıldı. Gönderilen mesajda, Çekmeköy’de AKP ve Demokrat Parti’nin yarıştığı iddiası yer alırken CHP’li seçmene ise Demokrat Parti adayını desteklemeleri gerektiği aktarıldı.
Atılan sahte mesajlar üzerine Tele1 TV açıklama yayınlarken, açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Tele1 TV adına atılan mesajlar gerçek dışıdır ve suçtur. Telefon firmalarını buradan uyarıyoruz; bu alçaklığı yapanı bulup adalet önünde hesap soracağız! Telefon firmaları yaşanan alçaklığı açığa çıkarmak zorundadır. Aksi takdirde siz de suçlu duruma düşersiniz…"
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