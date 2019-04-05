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İstanbul'da son durum, 17 ilçede sayım bitti

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119672 geçersiz oy sayıldı. Tüm İstanbul'daki geçersiz oyların 5'te 2'si sayıldı.
İstanbul'da son durum, 17 ilçede sayım bitti

785 CHP'ye 2184 AKP'ye oy eklendi, sonuç değişmedi. 

İmamoğlu: İstanbul'da 119 bin 652 geçersiz oy sayıldı, 17 ilçe sonuçlandı, Yıldırım ile aramızdaki fark 18 bin 742

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu, Fox TV'de yayımlanan Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katıldı. İstanbul'da 119 bin 652 geçersiz oyun sayıldığını, 17 ilçede sayımın sonuçlandığını söyleyen İmamoğlu, "Aradaki fark 18 bin 742" dedi.

İmamoğlu 18 bin ile 20 bin oy farkı ile seçimin sonuçlanacağını açıkladı. 120 Bin oyda 1200 fark etti dedi.

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