İstanbul'da son durum: AKP, oyların tamamının sayımı için YSK'ya başvurdu

Yerel seçimin ardından AKP'nin itirazlarıyla İstanbul'daki oy sayımı devam ediyor. CHP'den alınan bilgiye göre oyların yüzde 80'i sayıldı. Buna göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, AKP'li rakibi Binali Yıldırım'ın 16 bin 380 oyla önünde görünüyor. AKP'ye göreyse oyların yüzde 70'i sayıldı ve aradaki fark 16 bin 442. Geçersiz oyların sayımı için ilçe seçim kurullarına başvuran AKP, 38 ilçede oyların tümünün sayımı için YSK'ya başvurdu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Sandığın başında bir şeyler oldu, sandığın başında en yetkili kişilerce bir şeyler yapılmış olabilir" dedi.

Tartışmalarının sürdüğü İstanbul'da bugün (7 Nisan 2019) boyunca yaşanan gelişmeler şöyle:

AKP'den YSK'ya başvuru

19:50 - CHP'li Barış Yarkadaş, Binali Yıldırım'ın yakın çevresinin itiraz sürecinden rahatsız olduğunu öne sürerek şu mesajı paylaştı:

"AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın yakın çevresinden edindiğim izlenime göre; Yıldırım itiraz süreçlerinin uzatılmamasını istiyor. Yıldırım'ın yakın çevresi, AKP'nin İstanbul adayının itirazlarla rencide edildiğini düşünüyor ve sürecin sonlandırılmasını istiyor."

AKP, Büyükçekmece'de seçimin iptalini istedi

19:40 - AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'de seçimin iptaliyle ilgili talepleri olduğunu bildirdi.

Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyükçekmece hariç, tüm oyların sayımına ilişkin talebimizi reddeden İl Seçim Kurulu kararlarına karşı bugün YSK'ye itiraz ettik. Büyükçekmece'de ise seçimin iptaliyle ilgili bir talebimiz var" ifadelerini kullandı.

Yavuz diğer bir paylaşımında ise İstanbul'un 4 ilçesinde (Çatalca, Silivri, Maltepe ve Çekmeköy) tüm oylar, 2 ilçenin sadece ikinci ilçe seçim kurullarında (Kartal ve Ataşehir) oyların tamamı, kalan tüm ilçelerde sadece geçersiz oyların sayıldığını kaydetti.

AKP'den İstanbul'da oyların tamamının yeniden sayılması için YSK'ya başvuru

19:39- AKP, İstanbul'da oyların yeniden sayılması için YSK'ya resmen başvurdu. AKP İstanbul İl Başkanlığı,38 ilçede oyların yeniden sayılması için YSK'ya resmi olarak başvuruda bulundu.

Anadolu Ajansı, İstanbul İl Başkanlığı yetkililerinin, başvuruyu YSK'ya iletilmek üzere İl Seçim Kurulu'na teslim ettiğini duyurdu.

Başvuruyla, oyların tamamının sayıldığı Büyükçekmece hariç tüm ilçelerde oyların yeniden sayılması talep ediliyor.

Başvuruyu bugün düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, gerekçe olarak organize usulsüzlük iddiasını dile getirmişti.

19.10 - AKP, İstanbul'un 38 ilçesinde oyların tamamının sayılması için YSK'ya başvurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Büyükçekmece hariç İstanbul'da tüm oyların sayılması talebiyle YSK'ya başvurduk. Büyükçekmece'de seçimin iptaliyle ilgili talebimiz var" dedi.

Geçersiz oyların yüzde 80'i sayıldı

18.20 - Resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Geçersiz oyların yüzde 80.53’ünün sayıldığını açıklarken, aradaki farkın 16 bin 106 olduğunu söyledi. İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Lütfen artık bu millete bedel ödetmeyin. Demokraside kazanmak da var, kaybetmek de. Artık toplumun vicdanını sızlatıyorsunuz. Yüksek Seçim Kurulu; 82 milyonun gözü kulağı sizde, lütfen görevinizi yerine getirin" ifadelerini kullandı.

17:15 - Ekrem İmamoğlu YSK'ya seslendi: Tarihi sorumluluğunuzu göz önüne alın, 82 milyonu rahatlatın

Kesinleşmeyen sonuçlara göre İstanbul Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da "oylar yeniden sayılsın" açıklaması ile ilgili YSK'ya seslenerek, "Tarihi sorumluluğunuzu göz önüne alın, doğru bir karar verme noktasında 82 milyonu rahatlatacak bir karar beklliyoruz" dedi.

İmamoğlu ellerindeki rakamları da açıkladı ve "Geçersiz oyların yüzde 78 sayıldı. Buna göre 4 milyon 171 bin 393, rakibimiz 4 milyon 4 milyon 155 bin 013. Aradaki fark 16 bin 380" dedi.

Ekrem İmamoğlu, "Günde sayılan oy sayısı 37 bin 714" diyerek, bütün oyların sayılması halinde, süreçin "238 gün süreceğini" açıkladı

İmamoğlu, memur sayısının 10 katına çıkarılması halinde bile sürenin 50 gün civarında olacağını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu, AKP İstanbul İl Teşkilatı'nı kast ederek "bu kişilerin bedel ödeyeceğini biliyorum ama bu memlekete bedel ödetmesinler" dedi.

İmamoğlu, YSK'ya da seslenerek bu tarihi kararı alırken, "Tarihi sorumluluğunuzu göz önüne alın, doğru bir karar verme noktasında 82 milyonu rahatlatacak bir karar bekliyoruz" dedi.

16:49 - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İtirazları YSK karara bağlayacak. YSK bu işin patronudur. İdarenin herhangi bir dahli olmaz" dedi. Gül şöyle konuştu:

"Elbette kararı da bu konudaki itirazları da karara bağlayacak olan seçim kuruludur, Yüksek Seçim Kurulu'dur. Dolayısıyla idarenin bu konuya ilişkin herhangi bir dahli olmaz. Kimin iradesi yansıdıysa, burada A partisi B partisi değil, vatandaşın iradesi her şeyin üstündedir. Yüksek Seçim Kurulu da hangi düşünce, irade yansımışsa onu sayacaktır. Bu süreç de tüm siyasi partilerin denetiminde zaten Yüksek Seçim Kurulu çerçevesinde yine yürümektedir."

16:00 - CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Pazar günü saat 14:00'da yaptığı basın toplantısında, "YSK verilerine göre şu an itibarıyla fark 17 bin 111" dedi.

İstanbul 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Erkek, "Fark kapanmıyor, kapanması da mümkün değil." şeklinde konuştu.

Erkek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu artabilir, azalabilir. Ama sonucun değişmesi kesinlikle mümkün değildir Ekrem İmamoğlu'nun kendini başkan olarak olarak ilan etmesi kanuni bir haktır. Lütfen herkes demokrat olsun, herkes kazananı tebrik etsin."

15.10 - AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, düzenlediği basın toplantısında, "şaibe" iddiasına dayanak olduğunu savunduğu verileri göstererek, "38 ilçede tüm oylar sayılsın" dedi

Yavuz, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında, geçersiz oyların sayılması elde edilen farkın 16 bin 442'ye indiğini de açıkladı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, itirazlara ilişkin olarak şu açıklamalarda bulundu:

Yasamız kapsamı belirlemiş. Sadece bu seçimde değil partiler bütün bu yolları çok rahat bir şekilde kullanmış. Seçimler yargı gözetiminde yapılıyor, seçimden sonraki bu işlemler yargı gözetiminde yapılıyor. Bir takım düzeltmeler yapıyoruz diyoruz, bunlar bizim düzeltmelerimiz değil. Biz belgelendirip ilçe seçim kurullarına bildiriyoruz, onların nezdinde bu düzeltmeler yapılıyor.

Maddi hata düzeltimler yoluna gittik. Seçimin ardından buraya gelir gelmez YSK bütün partilere uç veriyor demiştik. Biz bütün bunları karşılaştırmak suretiyle seçimin hemen ardından maddi hata düzeltimi yoluna gittik ama bu bitmiş değildir. Bu gayretimiz ve çalışmamız devam etmektedir.

Geçersiz oyların sayımı. Biz iki türlü talepte blumduk ilçe seçim kurumlarından, bütün oyları sayın dedik. Çünkü şaibe var. Bazıları soruyor daha ilk günlerden başlayarak özellikle ben İstanbul seçimlerinde şaibe var demiştim. Tüm oylar sayılsın, geçersiz oylar sayılsın. Bu iki türlü talebimizin ilçe seçim kurumlarının bir kısmı kararına vardı. Kalan 33 ilçede sadece geçersiz oyların ayımı istikametinde bir karar verildi. Biz ilçe seçim kurulu kararına karşı tüm oylar sayılsın diye talebimiz için il seçim kurumlarına gittik. Oy torbası açıldığında bir takım maddi usulsüzlük ibareleri görürseniz tamamını sayın dedi.

Bugün ise kalan bütün ilçelere ilişkin yani 38 ilçeye ilişkin oyların tamamı sayılsın diye il seçim kurulu üzerinden YSK’ya müracaat etmiş olacağız. Biz bu işte bir gariplik var demiştik. Hem maddi hataları fark ettikçe hem de başka bulgulara ulaştıkça bunun böyle olacağını öngördük.

Geçersiz oyların sayımından sadece geçersiz oyların sayımından ilçe seçim kurumları nezdinde AKP’ye yazılan oyların sayısı 4 bin 334’tür.

Aslında Türkiye’de şöyle seçimlerin sonuçlarına bakıldığında şöyle bir sonucu herkes ifade eder; saha çok büyük partinin daha çok birinci olanın aleyhine bir takım işlemler yapılır. Nasıl oluyor da İmamoğlu’ndan hiç gitmezken Ak Parti’den çok fazla sayıda başkalarına gidiyor?

Kimin kazandığı kadar önemlidir kişilerin oylarına sahip çıkmak. İradesi neyse o kişinin o gerçekleştirdin. Baştan beri saydırmayalım, dipsiz kuyuya dönüştürmeyelim gibi şeylerin altında ne yatıyor? Acaba başka şeyler çıkacak diye birileri korkuyor mu? CHP’ye de yazılmış oylar var. 3 bin 485. 14 bin 456, fark 10 bin 971.

Şu andaki fark ne kadar? Bakınız, CHP en baştan açıkladı, 29 bin 408 arada fark var. YSK’nın açıklamaları da adeta o düzeydeydi. Ama bir takım sandıklar gelmemişti. Onlara göre de 30 binleri bulan fark vardı. 29 binden geldiğimiz sayı 16 bin 442.

Şu anda geldiğimiz noktada 29 binlerden bahsetmiyoruz. Bunu zaten kazandığını söyleyen kişiler de itiraf ediyor. Şu anda geldiğimiz rakam 14 bin 442. Arkadaşlar düzeltelim, 16 bin. Resmi 3 gün sonra nerelere inecek göreceğiz. Resmi rakamları konuşalım o zaman 16 bin 442.

Geçersiz oyların yüzde 70’i sayıldı, düzeltiyorum biraz evvel yanlış rakam vermişim, 28 bin 68 sandıktan 19 bin 505 sandık sayılmış geçersiz sandıklardan.

Bu İstanbul seçimleri en şaibeli seçimlerden birisidir belki de en şaibelisidir dedik. Daha önce birçok belge size gösterdik ama bugün bahsedeceklerim şu ana kadar hiç telaffuz etmediklerimiz. Arkada çok daha konuşacaklarımız var. Biz İstanbul seçimlerinde şaibe kokusu var derken rastgele söylemiyoruz.

Büyükçekmece belediyesinde çalışan birisi, ilçe nüfus müdürlüğü nezdinde çalışmaya başlıyor 2017’de ondan sonra bir şeyler oluyor. Bazen başkalarının yazdıklarına bazen henüz ruhsatı alınmamış yeni binalara ilçe içinden ve dışından hem de o seçmenlerin bir kısmının haberi olmadan, hele hele yenilerine yazdırdıklarının haberi olmadan usulsüz seçmen kayıtları yapılmış. İlçe nüfus müdürlüğünde çalışan bir iki tutuklu şu anda. O yaptığı yerden düşüyor kişi. Yani bir taşla iki kuş vuruyor. Birilerinin resmi ikametgâhına usulsüz seçmen kaydırıyor, orada olması gereken seçmen de düşüyor. Bu düşenlerin sayısı da 730. Biz Büyükçekmece’yi 4 bin 200 oyla kaybettik. Bu şaibenin göstergesi değil de nedir.

Bu iş 2017’den itibaren sistemli bir şekilde yapılıyor ise, aradaki farkın da bu kadar az olduğunu gördüğümüze göre biz bunu adına ne diyeceğiz?

Bir başka örnek, seçim kanunları kitapçığı var önümde 298 sayılı kanun var biliyorsunuz, seçimlerin temel hükümleri kanunu, biz 23. Ve 22. Maddede bir değişiklik yaptık. 24 Haziran seçimlerinin hemen öncesinde yaptık ve dedik ki bu sandık kurulu başkanları, şaibe kavramını niye kullandığımızın gerekçesi olacak noktalardan bir tanesi, sandık kurulu başkanlarından ve kuruldan birisi mutlaka kamu görevlisi olacak dedik.

23/6 madde ise, o da memur üyenin nasıl olduğunu söylüyor. Bakınız kanun çok açık buradan bir takım rakamlara size aktarma noktasına geleceğiz. demek ki sandık kurulu başkanları ve üyeleri mülkü irade tüm liseyi hazırlıyor ve seçim kuruluna iade ediyor. Eğer yerine gelmeyen varsa o kalan yedeklerden yerine koyuyor. Size çok ilginç bir şey söyleyeyim; Büyükçekmece dedik 522 sandık var. Mülki idare 3 bin 71 kamu görevlisi listesini seçim kuruluna teslime diyor ne hikmetse mülkü idarenin verdiği listenin içinden 1544 kişi alıyor. Bu listenin tamamın dışına çıkarak 642 kişiyi sandık başlarına yerleştiriyor. Toplam sandık sayısı 193, verilen ne 3124. Bunlar bırakılıyor bir kısmı bırakılarak 642 kişi dışarıdan alınıyor. Bu verdiğim sayılar Maltepe ilçesinden.

Sonuç, bu listenin içerisinde bir bu listede olmayanlar var, iki bu listede memur olmayanlar var. Kamu görevlisi olmak zorunda. Üç, bu listede il dışında olanlar var. Dört, bu listede ilçe dışından olanlar var. Beş, görev yapamayacak olanlar var. Altı, belediye işçileri var. Bu kadar şey üst üste nasıl gelir? Bir iki kişi değil, bütün ilçelerde var. Ben sadece iki ilçenin rakamlarıyla yetiniyorum şimdi. Büyükçekmece’den 284, Maltepe’den 642 kişi böyle var.

Bu kadar ince işçiliği çıkartmak kolay mı? Biz diyoruz ki sandığın başında bir şeyler oldu. En yetkisi kişilerce yapılmış olabilir diyoruz biz. Bu kadar usulsüzlük yapılmışsa e soruyorum, bunun adı nedir?

Bunun adı şaibedir bence. Ama şöyle de diyebiliriz. Organize bir usulsüzlük var arkadaşlar. Organize bir suistimal var. Hata ötesi şeyler bunlar. Nereye elimizi atsak elimizde kalıyor. Araştırdıkça çok vahim tablolara varıyoruz. Birileri bu işi çok özel planlamış diye düşünüyoruz. Birileri çamura yatıyor. Bu işin özeti bu.

İstanbul’da sadece bugün itibariyle yüzde 4’lük bir sayım gerçekleştirilmiştir. Bunun sonucu da manzara budur. Baştan beri ifade ettiğimiz suistimaller budur. Bu günlerden sonra vereceğimiz örnekler ortadadır. Buna organize usulsüz bir iş demeyiz de neye deriz diye beni düşündürtüyor. Beni en fazla hayrete şu düşürüyor. Biz siz yaptınız sen yaptın demiyoruz ama birileri bu işi yapmış . Bu işim mağlubu de galibi de belli değil. Bu usulsüzlükleri kim yaptı? Acaba bu işin ucu kimlere nerelere dayanıyor diye düşünmeli, bu işlerin açığa çıkması için yardım etmelidir.

Benim beyanım bu dünyada bu işi en iyi yapan ülkelerden birisiyiz. Hala o iddiam devam ediyor. Bu işi sistem olarak TC’yi kastediyorum ve YSK’yı kastediyorum. YSK partilere uç vermemiş olsaydı, bu uç vermenin kanuni dayanağı yok. Bakın seçim kurullarında yapılan iş ve işlemleri bütün partiler takip ediyor. Bak ne kadar güzel. Kapı arkalarında yapılmıyor. Bu verileri YSK verileri bizimle anında paylaşıyor. Hem YSK’da farklı partilerin temsilcileri nezdinde karar veriliyor. Ben YSK’nın güvenilirliğini sorgulamadım, sistemi de sorgulamıyoruz ama birileri gitmiş bilgisayarın başına oturmuş, ilçe seçim kurumlarında çalışırken başkasını başkalarının hanesine kaydederken usulsüz nakli gerçekleştirdi, o seçmenin de oy kullanmasına engel olmuşsa o kişinin sorunu. Bu işi YSK’ya yıkmayalım. Bu usulsüzlükler ortay çıksın kimse de töhmet altında kalmasın. Bu işi kim kimler adına yaptı?

Bu kadar işin denk gelmesi, münferit, hata kaydırması olarak algılanması mümkün mü. Bu işin altında planlı, organize şeyler var. Bu işin takipçisi olacağız.

(Ak Parti aleyhinde bir karar çıkarsa başka gideceğiniz zemin var mı?) Kanuni dayanağı olmayan hiçbir adımımız yoktur. Biz kanunun bize tanıdığı yöntemi, hakkı ve yolları kullanıyoruz. Kanuni yollar bitmiş değildir. Kanuni yollar anlamında takip edeceğimiz yollar var. Onları sonuna kadar kullanacağız.

Yasal eminde işletilerek yapılsın. Anlaşılmadığı oranda da YSK’nın verdiği karar nihai durumda hepimizi bağlar. Bu kadar belge bilgi ortadayken ve hatta bunların dahasının da olduğunu söylüyoruz, bu işleri takipsiz bırakmamızı bizden hiç kimse beklemesin.

"İstanbul'da farklı bir uygulama yapılıyor"

14.00 - CHP'li Bülent Tezcan, Halk TV'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Önemli olan yasalara uygun incelenmesidir. YSK, temsilciler usulsüzlük varsa tutanak tutar. Eğer mantıklı ise torbalar açılır. Bu seçimde de bazı yerlerde verdiği kararlar doğru. Delilsiz sayamam dediği yerler var. İstanbul için ayrı bir uygulama yapıyor. Yargı eliyle bir tuzağın parçası olunuyor. Sayıyorlar, sayıyorlar tamamlayamıyorlar. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı devrede. Seçim Kurulu'ndaki seçmen listelerini topluyorlar, evlere giriyorlar."

"Yıldırım, İmamoğlu'nu tebrik etsin"

13.45 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Erkek yaptığı açıklamada İstanbul'da oy farkının 17 bin 110 olduğunu açıkladı.

Erkek sözlerini şöyle sürdürdü:

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkı 17 bin 110. Bu sayı artabilir eksilebilir ama sonucu değiştirmez.

Bu arada daha önce demokrasi tarihimizde olmayan olayları yaşıyoruz. Vahim bir tablo söz konusu. Büyükçekmece'de belediye başkan adayımız Hasan Akgün 4 bin oy farkla kazandı ve mazbatasını aldı. Şimdi Büyükçekmece seçmenler üzerinde baskı yapılıyor. Seçmenlerin evlerine gidilip fotoğrafları çekiliyor. Sayın Hasan Akgün mazbatasını 3 Nisan günü almasına rağmen 1 saat önce sayım tekrar başladı. Ama buradan İçişleri ve Adalet Bakanlarını uyarıyoruz. Milli iradeyi masada gasp etmek istiyorlarsa beyhude bir çabadır.

Ekrem İmamoğlu'na diyorlar ki: "Siz hangi hakla kendinizi Büyükşehir belediye başkanı olarak ifade ediyorsunuz?" Hangi hakla? Tabi ki kanundan doğan hakla ve milli iradeyle.

Son olarak çağrımız lütfen herkes demokrat olsun. Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi 16 milyon kazandı. Sayın Binali Yıldırım'da Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etsin çünkü o da kazandı."

CHP'li Erkek, aradaki farkı açıkladı

07:35 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek İstanbul'da yeniden yapılan sayım işleminde farkın 17.132 olduğunu duyurdu.

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, “İstanbul’daki oyların yüzde 70’i sayıldı. Saat 01.45 itibariyle Ekrem İmamoğlu, 17.204 oyla önde görünüyor. Geriye kalan tüm sandıklarda yapılacak olan sayımlar da makası kapatmaya yetmiyor.” ifadelerini kullandı.

Yeniden sayım işlemlerinin tamamlandığı ilçe seçim kurulları:

Adalar

Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu

Bağcılar 1. 3. ve 4. İlçe Seçim Kurulları

Bakırköy

Başakşehir

Bayrampaşa

Beykoz

Büyükçekmece

Esenler 2. İlçe Seçim Kurulu

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Sarıyer

Sultanbeyli

Şile

Şişli

Ümraniye

Tuzla

Yeniden sayım işlemlerinin devam ettiği ilçe seçim kurulları:

Arnavutköy

Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu

Avcılar

Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulu

Bahçelievler

Beşiktaş

Beylikdüzü

Beyoğlu

Çatalca

Çekmeköy

Esenler 1. İlçe Seçim Kurulu

Gaziosmanpaşa

Güngören

Kadıköy

Kağıthane

Kartal

Küçükçekmece

Maltepe

Pendik

Sancaktepe

Silivri

Sultangazi

Üsküdar

Zeytinburnu