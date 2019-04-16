İstanbul'da sona doğru sadece 20 sandık kaldı...

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, Maltepe'de devam eden oy sayım işlemi hakkında bilgi verdi.
Sayımı bekleyen 20 sandık kaldığını bildiren Yarkadaş, ara verilmediği takdirde 23.45 sularında sayımın sonlanacağını Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu belirtti.
Yarkadaş'ın mesajı şöyle:
Saat 20.20— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 16 Nisan 2019
Maltepe'de sayılmayı bekleyen sadece YİRMİ sandık kaldı. Kurul ara vermezse, sayım 23.45 sularında sona erer.
Son tabloya göre, CHP'li Ekrem İmamoğlu, AKP'li Binali Yıldırım'ın 13.801 oy önünde. @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/ZhcKl9QX4H
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