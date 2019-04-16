İstanbul'da sona doğru.. Son 95 sandık: Maltepe'de son durum...

AKP'nin itirazları ve yavaşlatma girişimlerine rağmen Maltepe'deki sayım işlemleri sürüyor. Saat 13.00 itibariyle yeniden sayımı yapılacak 95 sandık kaldı.
İstanbul'daki seçim sonuçlarının resmen ilanı için beklenen Maltepe'deki yeniden sayım işlemlerinde son dönemece girildi.
Maltepe'deki 1089 sandığın yeniden sayımında sona gelinirken, saat 13.00 itibariyle yeniden sayım yapılacak sandık sayısı 95'e düştü.
95 sandığın sayımı 6 kurulla devam edecekken, bu akşam ya da yarın sayımların tamamlanması bekleniyor.
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