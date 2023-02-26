İstanbul'da sorunlu binaları dayanıklı hale getirmenin maliyeti 20 milyar dolara yakın

Yaklaşık 19 milyar dolarlık bu maliyetin 90 bin ağır hasarlı ya da çok ağır hasarlı binayı kapsadığı kaydediliyor.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Deprem Çalışma Grubu toplantısında konuştu.

Toplantıya Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Celal Şengör, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan gibi deprem bilimciler de katıldı

İBB Başkanı İmamoğlu, Kahramanmaraş depremi sonrası belediyeye denetim başvurusu yapanların sayısının 100 bine ulaştığını söyledi.

İmamoğlu, “Bu kaygıyı hafife alma lüksümüz yok. Vatandaşımız kaygılı olmakta haklıdır. Bu ülkenin hiçbir yöneticisi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam edemez. Hiçbir şey eskisi gibi olamaz." diye konuştu.

Birkaç gün içinde bir yol haritası açıklanacağını da söyleyen İmamoğlu, “Bütün vatandaşlarımızı bir seferberlik sürecine davet edeceğim.” dedi.

İmamoğlu deprem bölgesindeki gördükleri sonrası “bu trajedinin İstanbul'a ve İstanbullulara yaşatılmasına izin vermeyeceğini” söyledi.

İBB Başkanı hükümete de birlikte hareket etme çağrısı yaptı:

"İstanbul'a hakkını vererek depreme hazırlıklı hale getirmek için Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının üzerinde bir kaynak gerekiyor. İstanbul'da 90 bin ağır hasarlı ya da çok ağır binadan söz ediyoruz. Daha fazlasıyla da karşılaşmamız mümkün. Sadece sorunlu binalarımızı dayanıklı hale getirmenin faturası 360 milyar lirayı kolayca aşabilmektedir. Şunu söyleyeyim; bu Büyükşehir Belediyemizin bütçesinin, yıllık bütçesinin neredeyse 3 katı demektir.

"Deprem dolayısıyla yaşadığımız acı tecrübeleri bir büyük dönüşümün itici gücü haline getirmek zorundayız. Yerel yönetimleri, merkezi yönetimi, bağımsız özgür üniversiteleri, uzman kuruluşları, tüm bilinçli insanlarımızla yaşanan son depremi bir milat, tarihe geçecek bir olay yapalım. Gelin resmi olarak 45 bine yaklaşan insanımızın kaybıyla sonuçlanan bu büyük trajedi, ülkemiz adına bir milat olsun. Kentlerimizi korku tüneli değil, yaşam ve insan merkezli mutluluğun ve huzurun teminatı olan yerleşkeler haline getirelim."

İmamoğlu yapılan araştırmalarda 25 yaş altı kesimin büyük endişe taşıdığını da vurguladı.