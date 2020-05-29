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İstanbul'da tekstil fabrikasında patlama: İki işçi hayatını kaybetti

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İstanbul'da bir tekstil fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlamada iki işçi hayatını kaybetti. Yangında fabrikanın bir kısmı çöktü.
İstanbul'da tekstil fabrikasında patlama: İki işçi hayatını kaybetti

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada iki işçi hayatını kaybetti.

Patlama, Başakşehir’de Kartanesi Sokak’ta bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın kazan dairesinde bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı Patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, fabrikada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, kontrol altına aldı. Yangında fabrikanın bir bölümünde çökme meydana geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği de patlamayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) alınan ilk bilgilere göre, Başakşehir ilçemiz Kayabaşı mahallesinde bulunan bir kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple saat 11.10'da patlama meydana gelmiştir. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre 2  çalışan hayatını kaybetmiştir. Olaya müdahale eden İtfaiye ve AFAD arama kurtarma ekipleri, çalışmalarına devam etmektedir."

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