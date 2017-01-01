İstanbul'da terör! Reina saldırısı son dakika haberler neler oluyor?

İSTANBUL Ortaköy'deki Reina gece kulübüne son dakika terör saldırısı gerçekleştirildi. 01.15 sularında gerçekleştirilen saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti. 4'ü çok ağır 69 kişi ise yaralandı.

İSTANBUL Ortaköy'deki Reina gece kulübüne son dakika terör saldırısı gerçekleştirildi. 01.15 sularında gerçekleştirilen saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti. 4'ü çok ağır 69 kişi ise yaralandı.

İSTANBUL Reina'da terör saldırısı son dakika gelişmeler gelmeye devam ediyor. Dün saat 01.15 sularında ünlü gece kulübü Reina'da meydana gelen terör saldırısı sonrası 39 kişi hayatını kaybetti. Hain saldırı sonrası 69 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yaralılardan 4 kişinin durumunun çok ağır olduğunu açıkladı.

Uzun namlulu silahla kapı önündekilere ateş açan terörist 1 polis ile 1 vatandaşı şehit ettikten sonra içeriye girdi, vatandaşların üzerine kurşun yağdırdı.