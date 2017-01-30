 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 85.973
  • Altın 146,085
  • Dolar 3,8092
  • Euro 4,0552
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAİstanbul’da ünlü restoranda silahlı saldırı!

İstanbul’da ünlü restoranda silahlı saldırı!

»
İstanbul’da ünlü restoranda silahlı saldırı!
Saldırıda yaralananların olduğu bildirildi

Anadolu Hisarı'nda bulunan Big Chefs Restaurant'da silahlı saldırı meydana geldi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, 12 yıl önce babasını öldüren kişiyle söz konusu restoranda karşılaşan saldırgan ateş açtı, şahsı vurdu. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar nedeniyle bazı vatandaşlar da yaralandı.

Yaralılardan ikisi özel bir hastanede tedavi altına alınırken, saldırıya uğrayan şahsın Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İngiltere Başbakanı May Ankara'da28 Ocak 2017 Cumartesi 14:11
  • İngiltere Başbakanı Theresa May Türkiye’ye gidiyor28 Ocak 2017 Cumartesi 12:14
  • Akdeniz'de dün gece 4,6 büyüklüğünde deprem28 Ocak 2017 Cumartesi 10:04
  • Türkiye Yunanistan gerginliği.... Çavuşoğlu rest çekti Yunanistan'la anlaşmanın iptali gündemde27 Ocak 2017 Cuma 14:57
  • Yunanistan 8 FETÖ'cü darbecinin iadesini reddetti26 Ocak 2017 Perşembe 16:32
  • Ankara'da polise otomatik silahlarla ateş açıldı25 Ocak 2017 Çarşamba 16:59
  • "Hayır diyoruz, var mısınız?"25 Ocak 2017 Çarşamba 15:32
  • HDP'de 3 vekil gözaltına alındı25 Ocak 2017 Çarşamba 15:08
  • Meltem Cumbul Referandum'da oyunun rengini açıkladı!25 Ocak 2017 Çarşamba 10:39
  • Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...25 Ocak 2017 Çarşamba 10:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti