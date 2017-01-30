İstanbul’da ünlü restoranda silahlı saldırı!

Anadolu Hisarı'nda bulunan Big Chefs Restaurant'da silahlı saldırı meydana geldi.
Hürriyet’te yer alan habere göre, saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, 12 yıl önce babasını öldüren kişiyle söz konusu restoranda karşılaşan saldırgan ateş açtı, şahsı vurdu. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar nedeniyle bazı vatandaşlar da yaralandı.
Yaralılardan ikisi özel bir hastanede tedavi altına alınırken, saldırıya uğrayan şahsın Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybettiği iddia ediliyor.
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