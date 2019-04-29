  • BIST 94.783
  • Altın 245,759
  • Dolar 5,9494
  • Euro 6,6388
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

İstanbul'da yakalanan BAE casusu intihar etti

»
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yakalanan ve Birleşik Arap Emirlikleri adına çalıştıklarını itiraf eden iki casustan birinin tutulduğu Silivri Cezaevi'nde intihar ettiği öğrenildi.
İstanbul'da yakalanan BAE casusu intihar etti

Habertürk’ten Çetiner Çetin'in haberine göre,Silivri Cezaevi'nde kendini asan BAE casusu hayatını kaybetti.

Ne olmuştu?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla İstanbul'da gözaltına alınan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) uyruklu iki kişi 19 Nisan'da tutuklanmıştı.

arti.jpg

İki kişinin sorgularında BAE adına Türkiye'deki Araplar hakkında bilgi topladıklarını itiraf ettikleri öne sürülmüştü.

Reuters haber ajansına konuşan yetkililer, gözaltına alınanlardan birinin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantısının da soruşturulduğunu belirtilmişti.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP'den Erdoğan'a tepki: Şehitlere kelle diyen kendini bilmezlerden alacağımız hiçbir tavsiye olamaz28 Nisan 2019 Pazar 19:14
  • Anestezi uzmanı odasında ölü bulundu28 Nisan 2019 Pazar 18:07
  • Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: "Çubuk'ta vatandaşlarımız zaten yaralı"28 Nisan 2019 Pazar 17:43
  • Rabia Naz'ın babasından Süleyman Soylu’ya tepki: “İstifa edin”28 Nisan 2019 Pazar 16:36
  • Erdoğan: Filanca yabancı finans kurumu şöyle diyormuş, filanca devlet ülkemize şaşı bakıyormuş hiçbir önemi yok28 Nisan 2019 Pazar 16:13
  • Binali Yıldırım'dan seçim açıklaması28 Nisan 2019 Pazar 15:37
  • Star yazarından istismara uğramış çocuk için: Sokakta tek başına ne yapıyormuş28 Nisan 2019 Pazar 15:34
  • Cinayetin ardından ailesini katletti: Eşi ve kızını ‘perişan olmamaları için’ öldürmüş28 Nisan 2019 Pazar 15:31
  • Anne köpeği tüfekle vurdular28 Nisan 2019 Pazar 13:18
  • Murat Boz ve Aslı Enver dünya evine giriyor28 Nisan 2019 Pazar 12:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti