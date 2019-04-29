İstanbul'da yakalanan BAE casusu intihar etti

Habertürk’ten Çetiner Çetin'in haberine göre,Silivri Cezaevi'nde kendini asan BAE casusu hayatını kaybetti.
Ne olmuştu?
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla İstanbul'da gözaltına alınan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) uyruklu iki kişi 19 Nisan'da tutuklanmıştı.
İki kişinin sorgularında BAE adına Türkiye'deki Araplar hakkında bilgi topladıklarını itiraf ettikleri öne sürülmüştü.
Reuters haber ajansına konuşan yetkililer, gözaltına alınanlardan birinin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantısının da soruşturulduğunu belirtilmişti.
Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.
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