İstanbul'da yaşayan Özgürgün: Ünal Üstel’in yeniden kazanacağını düşünüyorum

Yaşamını İstanbul’da sürdüren Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Türk Haber’e değerlendirmelerde bulunarak, “Ünal Üstel’i başkanlığa bir abi gibi getirdiler ve karşısında iki seçim kaybettiler yine aynısı olabilir" dedi.

Özgürgün, "Biz 2003 Annan Planı dönemini yaşadık. Partinin iktidardan düşüşünü yaşadık. Muhalefet dönemimiz oldu. Ardından iktidara geldik. Sonrasında Allah rahmet eylesin İrsen Küçük dönemi yaşadık. Oldukça sancılı günler geçirdi partimiz” dedi.

“SANKİ O DÖNEMLERİ YAŞIYORMUŞUZ GİBİ GELİYOR BANA”

Deneyimli siyasetçi Özgürgün, "Siyaset böyle şeyleri tekrar ederek kendini devam ettirir ama şu an içinde olan arkadaşlar bunu göremeyebilir ama o dönemi yaşayan ve şimdi de dıştan bakan biri olarak şunu görüyorum ki o dönemlerin bir tekrarı olabilir” uyarısında bulundu.

Özgürgün "İster beğenirsiniz ister beğenmesiniz şu anda Ulusal Birlikte Partisi ve Başbakanı Ünal Üstel bana görevine devam etmeli. Başbakanı ve Parti Başkanı değiştirmek yanlış olur” dedi.

Özgürgün, Kurultayın sıkıntılı geçebileceğini söyledi ve geçmişte benzer durumların yaşandığını anımsattı.

“İKİ KERE YANLIŞ YAPARAK DOĞRU SONUCA ULAŞILMAZ”

Özgürgün, “2010-2012 yılları arasında da oldu ben o dönem Parti başkanı idim şimdi aynısı olabilir ancak söyleyeceğim şu ki Ulusal Birlik Partisi bundan sonraki seçimlerde oy kaybetme riski taşıyor. Bunun olmaması için herkes birlik ve beraberlik içinde olması gerekir diye düşüyorum İki kere yanlış yaparak doğru sonuca ulaşılmaz” dedi

“HERKES İÇİN HAYIRLISI OLSUN”

Özgürgün " Seçimde tüm adaylara başarılar dilerim, herkes için ve partimiz için hayırlısı ne ise o olsun. Ben yurt dışında olduğum için süreci çok yakında takip ediyorum. Sürekli partililerimiz ile istişare içindeyim” dedi.