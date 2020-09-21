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İstanbul'da yeni baro için 2 bin imza toplandı

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Avukat Cavit Tatlı: Çarşamba günü başvuruyu yapacağız
İstanbul'da yeni baro için 2 bin imza toplandı

Çoklu baro" sisteminin yasalaşmasının ardından İstanbul'da yeni baro için harekete geçen avukatlar gerekli 2 bin imza sayısına ulaştı. Hukukçular Derneği Başkanı ve İstanbul 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Cavit Tatlı, bugün itibarıyla gerekli 2 bin imzaya ulaştıklarını aktardı.

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre; Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 80 il barosunun itirazlarına rağmen AKP ve MHP oyları ile yasalaşan "çoklu baro" düzenlemesi için ilk hamle İstanbul'dan geldi.

Düzenlemenin 15 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından geçen iki buçuk aylık süreçte İstanbul'da devam eden çalışmalar tamamlandı. Yeni baro kurmak isteyen hukuk dernekleri, avukatlardan gerekli 2 bin imzayı topladı.

"Çarşamba günü başvuruyu yapacağız"

Herhangi bir aksilik olmaması için yarın da imza toplamaya devam edeceklerini açıklayan Tatlı, "Son anda aksilik olmaması amacıyla 2 bin 100 imza ile başvuru yapmak istiyoruz. Son anda vazgeçenler, üye olmaya engel durumu olanlar olabilir. Şu anda 2 bin rakamını geçtik. Bir gün daha imza toplayıp Çarşamba (23 Eylül) günü TBB'ye başvuru yaparak ilk resmi adımı atmış olacağız" dedi.

"Çoklu baro" düzenlemesinin yürürlüğe girdiği günden bu güne iki buçuk aylık yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Tatlı, "kuramazlar" eleştirilerine de şu yanıtı verdi:

"Başından bu yana yeni baro kuramayacağımız yönünde algı yönetimi yapıldı. Kurmamızı istemediler, engellemeye çalıştılar. Avukatlara 'fişleneceksiniz' diye gözdağı verenler oldu. Sosyal medyada hakaretler ettiler. Sabır dedik, sabrettik. Biz sözümüzün arkasındayız. Ama biz bugün engelli aştık, buradayız. Baromuzu da kuruyoruz."

"Önümüzdeki hafta sonu genel kurul yapacağız"

Diğer yandan yeni barolar, aralık ayında yapılacak Türkiye Barolar Birliği seçimlerine delege gönderebilmek için ekim ayındaki baro seçimlerinde genel kurullarını gerçekleştirmek zorunda.

Tatlı, İstanbul'da yeni kurulacak baronun TBB'ye delege gönderemeyeceği iddialarına da şu yanıtı verdi:

"İstanbul 2 No'lu Baromuzu bu hafta kuruyoruz. Önümüzdeki hafta sonu da kuruluşumuzun genel kurulunu yapıp TBB seçimlerine delege yollayacağız."

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