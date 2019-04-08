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İstanbul'da yeni bir oyun mu hazırlanıyor? İddialar dudak uçuklatıyor..

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İstanbul'da yeni bir oyun mu hazırlanıyor? İddialar dudak uçuklatıyor..
İstanbul'da yeni bir oyun mu hazırlanıyor? İddialar dudak uçuklatıyor..

AKP'nin Büyükçekmece'de seçimin iptali yönünde yaptığı girişimin sonuçsuz kalmasının ardından şimdi de devreye savcılık ve polisler girdi. Seçmenlerin evlerine gönderilen polisler, fotoğraf çekerek bilgi topluyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 'Şimdi Büyükçekmece seçmenler üzerinde baskı yapılıyor. Seçmenlerin evlerine gidilip fotoğrafları çekiliyor' dedi.

AKP'nin İstanbul Büyükçekmece'de seçimlerin iptal edilmesi yönünde yaptığı ilk başvuru reddedilirken, yeni gelişmeler yaşanıyor.

İlçede yaşayan bazı seçmenler evlerine polislerin geldiğini, ikamet kontrolü yapıldığını açıkladı.

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CHP'DEN AÇIKLAMA: TUZAĞIN PARÇASI OLUYORLAR

CHP'li Bülent Tezcan, konuya ilişkin Halk TV'de yaptığı açıklamada, "Yargı eliyle bir tuzağın parçası olunuyor. Sayıyorlar, sayıyorlar tamamlayamıyorlar. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı devrede. Seçim Kurulu’ndaki seçmen listelerini topluyorlar, evlere giriyorlar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise, "Demokrasi tarihimizde olmayan olayları yaşıyoruz. Vahim bir tablo söz konusu. Büyükçekmece’de belediye başkan adayımız Hasan Akgün 4 bin oy farkla kazandı ve mazbatasını aldı. Şimdi Büyükçekmece seçmenler üzerinde baskı yapılıyor. Seçmenlerin evlerine gidilip fotoğrafları çekiliyor. Sayın Hasan Akgün mazbatasını 3 Nisan günü almasına rağmen 1 saat önce sayım tekrar başladı. Ama buradan İçişleri ve Adalet Bakanlarını uyarıyoruz. Milli iradeyi masada gasp etmek istiyorlarsa beyhude bir çabadır" ifadelerini kullandı.

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