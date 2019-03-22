İstanbul'da yeni köprülerde garanti geçiş sayıları tutmadı: Hazine 1.76 milyar lira ödeyecek

AKP iktidarının, büyük inşaat şirketlerine araç geçiş garantisi vererek yaptırdığı ve geçmeyen araçların parasının da halkın cebinden şirketlerin kasasına akıtıldığı köprülerde, 'garanti geçiş sayıları' tutturulamadı. Bu durumda Hazine garanti verdiği şirketlere 1.76 milyar lira ödeyecek.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3’üncü köprü) ve Osmangazi Köprüsü’nde 2018 yılı geçiş garantileri tutturulamadı. Hazine’den, yani halkın cebinden tutturulamayan geçiş garantileri için özel şirketlere 1.76 milyar lira ödenecek.

Diken'de yer alan habere göre HDP İstanbul milletvekili ve Meclis Çevre Komisyonu üyesi Oya Ersoy, özel sektöre yaptırılan ve işletme hakkı şirketlere verilen Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri’nin geçiş ücretlerine 1 Ocak itibariyle zam yapılması üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a soru önergesi verdi. Soru önergesine gönderilen yanıta göre, iki köprüde de 2018 için verilen garanti geçiş sayıları tutturulamadı.

ÜÇÜNCÜ KÖPRÜDEN 14.6 MİLYON DEĞİL 9.1 MİLYON ARAÇ GEÇTİ

Turhan’ın verdiği yanıtlara göre, Yap-İşlet-Devret (YİD) projeleri ile yapılan ve devletin günlük 135 bin araç geçiş garantisi (yıllık 49 milyon 275 bin) verdiği 3’üncü köprüden 2018 yılında 13 milyon 796 bin 911 araç geçti. Günlük 40 bin (yıllık 14 milyon 600 bin) geçiş garantisi verilen Osmangazi Köprüsü’nden ise 2018 yılında 9 milyon 98 bin 962 araç geçti.

ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ İÇİN 628 MİLYON 771 BİN LİRA ÖDENECEK

Geçiş ücreti sözleşmede 3 dolar + KDV olduğu düşünülünce, 3’üncü köprüde 2018 yılı için eksik kalan 35 milyon 478 bin 89 araç için Hazine’den, yani halkın cebinden 628 milyon 771 bin lira çıktı.

OSMANGAZİ İÇİN 1 MİLYAR 137 MİLYON ÖDENECEK

Osmangazi’de ise günlük 35 dolar + KDV olan geçiş ücreti nedeniyle eksik kalan 5 milyon 501 bin 38 araç için Hazine’den 1 milyar 137 milyon 427 bin 725 lira çıktı.