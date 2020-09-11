İstanbul'da yeni salgın önlemleri: Açık alanlarda konser ve gösteriler yasaklandı

İstanbul Valiliği tarafından bugün yapılan duyuruda, koronavirüs salgını kapsamında kentte yeni önlemler alındığı bildirildi.
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında yaptığı toplantı sonrasında, “Açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri, festival vb. etkinliklere 12 Eylül itibariyle hiçbir surette müsaade edilmeyecektir” kararı alındı.
Ayrıca, Valilik tarafından alınan kararla deniz turizmi hizmetinde faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere de izin verilmeyeceği duyuruldu.
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