  • BIST 2.011,16
  • Altın 786.62963
  • Dolar 13.4709
  • Euro 15.254
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKASezen Aksu: Konu ben değilim, konu memleket; 47 yıldır yazıyorum, yazmaya devam edeceğim

İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, iki kişi hayatını kaybetti

»
Kuzey Marmara Otoyolu TEM bağlantı yolunda yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, iki kişi hayatını kaybetti

TEM bağlantı yolunda Ümraniye istikametinde ilerleyen Pamukkale firmasına ait Çerkezköy'den Aydın'a giden yolcu otobüsü, yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada bazı yolcular araçta sıkıştı, bazıları da otobüsten dışarı savruldu. Otobüste sıkışanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre kazada 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Cenazeler, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

Otobüste 20'nin üzerinde yolcu olduğu öğrenildi.

pomaa-26733627.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • THY, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle 31 Seferi İptal Etti22 Ocak 2022 Cumartesi 21:45
  • RTÜK’ten Kanallara Sezen Aksu ‘Uyarısı’22 Ocak 2022 Cumartesi 21:17
  • Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!22 Ocak 2022 Cumartesi 19:38
  • Türkiye Hentbol Millileri Rum Yönetiminden Vize Almak Zorunda Kaldı22 Ocak 2022 Cumartesi 15:03
  • Haaretz: Erdoğan İlişkileri Düzeltmek İstiyor Ama İsrail Kuşkulu22 Ocak 2022 Cumartesi 13:04
  • El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele’den GORA’lı Paylaşım: Türk Uzay Üssü Tarafından Kaçırıldım22 Ocak 2022 Cumartesi 11:45
  • Oyuncu Sermiyan Midyat Gözaltına Alındı22 Ocak 2022 Cumartesi 01:35
  • Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!21 Ocak 2022 Cuma 20:40
  • El Salvador Lideri Bukele Türkiye’ye Geldiğine Geleceğine Pişman Oldu21 Ocak 2022 Cuma 20:40
  • Rusya’dan Erdoğan’ın Davetiyle İlgili Açıklama21 Ocak 2022 Cuma 20:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti