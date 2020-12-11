İstanbul’da zabıtalar turist gibi taksilere bindi, taksicilere ceza yağdı

Pandemi döneminde taksicilere yönelik şikâyetler artınca zabıta denetim yaptı. Zabıtalar turist gibi taksilere binip İstanbul’u dolaştı.

Ekipler uygulamada, taksimetre açmadan yüksek fiyat isteyen taksicilerle, ‘değişim saati’ diyerek bahane üretenlerle karşılaştı.

Elinde valizi ile yabancı dilde yakın mesafedeki bir adrese gitmek istediğini söyleyen İBB Zabıta Daire Başkanlığı’nın personeli Handan Toperi’den taksimetre açılmadan 40 TL ücret istendi. Turist rehberleri ise turistleri taksimetre açtırmaları konusunda uyarılarda bulunduklarını belirtti.

577 taksiciye denetim

Gelen yoğun şikayetler üzerine sivil olarak sahaya indiklerini belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, şunları söyledi: “Gelen yoğun şikayetler üzerine İBB Zabıta Daire Başkanlığı olarak sivil zabıta ekipleri oluşturduk. Bu oluşturduğumuz zabıta ekiplerimiz gerek eş görünümünde gerek turist görünümünde İngilizce Almanca ve Arapça bilen turistler görünümünde ellerinde bavulu ile gidip taksileri durduruyorlar ve kısa mesafe teklif ediyorlar.

Bunu kabul etmedikleri takdirde haklarında idari işlem uyguluyoruz. Para cezası olarak 392 lira. Ancak daha büyük bir yaptırım var. Ticari taksilerin 10 gün süreyle izin belgeleri askıya alınıyor. Çalışamıyorlar. Sürücülerin izin belgeleri askıya alınıyor. Onlar da taksicilik yapamıyorlar.”

Denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Ulusoy şöyle devam etti: “Bugüne kadar 577 taksici esnafını denetledik sivil şekilde. Bunlardan 24 tanesine söylediğimiz işlemleri uyguladık. Sadece kısa mesafeyi almamaları değil, alıp taksimetreyi açmaması bu şekilde bir teklifle gelmiş olması veya uzak bir mesafeden dolandırmak istemesi. Bunlarda değişik cezalara ve yaptırımlara sebep oluyor. Bu denetimler aralıksız sürecek. Şu anda biz özellikle turistik meydanlarda Sultanahmet, Eminönü, Karaköy, Taksim, havalimanları gibi yerlerde denetimleri aralıksız sürdürüyoruz.”

‘Turist olduğumu anladıklarında taksimetre açmadılar’

Turist gibi taksiye binen Toperi ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “Ben turist olarak elimde bavulumla birçok noktada oldum. Taksicileri durdurduğumuzda kısa mesafe teklifinde bulundular. Önce Almanca konuşarak daha sonra yarım Türkçeye çevirerek konuştum ve turist olduğumu anladıkları anda taksimetre açmadılar.

Direkt ücretle geldiler. Nedenini sordum. Taksimetre açması gerektiğini söyledim. Gerek olmadığını, zaten bu fiyat olduğunu söylediler. 15 TL tutarında bir yere 40 TL isteyen taksi şoförlerimiz oldu. Sonrasında kendimi tanıttım ve aracı kenara çekmesini ve evraklarını vermesini söyledim. Taksi içinde biraz korku, biraz panik ve fazlasıyla şaşırma oldu. ‘Ben müşteriye gidiyordum zaten, sadece sordum yolumun üstü ise alayım’ şeklinde bahanelerle geldiler.”

‘Turistleri mutlaka uyarıyoruz’

12 yıllık turist rehberi Kenan Tezol, turistlerin bu durumdan çok şikayetçi olduklarını söyledi ve şöyle devam etti: “Bazen turistleri gezdirirken taksiye ihtiyaç duyduğumuz zaman grubun başında ben varsam almayabiliyorlar bizi. Turist tek ise hemen buyur ediyorlar. O zaman da ben müşteriye daha önce fiyatı söylemezsem biraz yüksek fiyatla götürüyor taksiciler. Uyarıyorum mecburen turistlerimi.”

30 yıllık turist rehberi Atilla Şirvanlı ise turistleri taksicilere taksimetre açtırmaları konusunda uyardığını belirterek şunları aktardı: “Turistlerden zaman zaman şikayetler alıyoruz. Taksimetre ile gidilsin diye söylüyoruz. Taksimetre kullanılsın diye mutlaka uyarıyoruz turistleri. Bir keresinde genç bir aile vardı. Yanlarında çocukları vardı ve yağmur yağıyordu. Ben de turist gibi bindim taksiye. Daha sonra Türk olduğumu anlayınca yüzünün aldığı şekli görmenizi isterdim. Bayağı bir sinirlendi.”