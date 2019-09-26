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İstanbul'daki deprem; uçaklara “Deprem oldu, pas geçin” uyarısı

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İstanbul'daki deprem; uçaklara “Deprem oldu, pas geçin” uyarısı
İstanbul'daki deprem; uçaklara “Deprem oldu, pas geçin” uyarısı

 

Emirates Havayolları'na ait bir uçağın pisti pas geçmek zorunda kaldığı belirtildi

İstanbul'da saat 13.59'da meydana gelen deprem hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen depremden kısa bir süre sonra İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi, pilotları deprem olduğu yönünde bilgilendirdi. Saat 14:00’da pilotlar ile kontrolörlerin iletişim frekansında deprem olduğu yönünde anonslar eksik olmadı.

“Deprem oldu, pas geçin”

Pilotlar ile kule görevlileri arasındaki depremden hemen sonra gerçekleşen konuşmaların kayıtları da ortaya çıktı. Kontrölör, pist kontrolü için havalimanına iniş yapacak uçaklardan olan Emirates Havayolları’nın EK119 sefer sayılı Dubai-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 777-36N tipi uçağının pilotuna, “deprem oldu, pas geçin" bilgilendirmesi yaptı. Bunun üzerine geniş gövdeli uçak saat 14:02’de pisti pas geçti.

Havadaki uçaklara 'pozisyonunuzu koruyun' uyarısı! Daha sonra kontrolör, Türkçe olarak, “Bir süre beklemeniz olacak, pist kontrolü ne kadar sürecek bilmiyorum herkesin dikkatineö anonsunu yaptı. Pilotlar da kontrolöre bilgi için teşekkür anonsunda bulundu. Kontrolör daha sonra ise İngilizce olarak havadaki uçaklara, “Deprem oldu, pist kontrolü için pist kapalı.Pozisyonunuzu koruyun" anonsu yaptı.Pist kontrolünde her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması üzerine pas geçen Emirates Havayolları uçağı da başta olmak üzere kısa bir süre sonra Sabiha Gökçen Havalimanı’na güvenli iniş yaptı

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