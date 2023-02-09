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İstanbul’daki hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi

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İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları’nın yarınki seferleri iptal edildi…
İstanbul’daki hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi

Türk Hava Yolları’nın İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferleri şöyle:

TK7744 Sabiha Gökçen-Ercan Havaalanı 06.50 seferi

TK7745 Ercan –Sabiha Gökçen 08.10 seferi

TK7890 Esenboğa –Ercan 08:05 seferi

TK7891 Ercan –Esenboğa 09.50 seferi

TK4340 Sabiha Gökçen –Ercan 10:25 seferi

TK4341 Ercan –Sabiha Gökçen 12:45

TK0968 İstanbul Havaalanı –Ercan 14:45 seferi 

TK0969 Ercan –İstanbul Havalanı 16:10 seferi

TK0962 İstanbul Havaalanı-Ercan 19:40 seferi ve TK0963 Ercan –İstanbul Havaalanı 21:05 seferi…

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre yolcular uçuş değişikliği için 0212 444 08 49 telefon numarasından veya www.thy.com web sitesinden bilet değişikliği yaptırabilecek…

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