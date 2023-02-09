İstanbul’daki hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi

Türk Hava Yolları’nın İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferleri şöyle:
TK7744 Sabiha Gökçen-Ercan Havaalanı 06.50 seferi
TK7745 Ercan –Sabiha Gökçen 08.10 seferi
TK7890 Esenboğa –Ercan 08:05 seferi
TK7891 Ercan –Esenboğa 09.50 seferi
TK4340 Sabiha Gökçen –Ercan 10:25 seferi
TK4341 Ercan –Sabiha Gökçen 12:45
TK0968 İstanbul Havaalanı –Ercan 14:45 seferi
TK0969 Ercan –İstanbul Havalanı 16:10 seferi
TK0962 İstanbul Havaalanı-Ercan 19:40 seferi ve TK0963 Ercan –İstanbul Havaalanı 21:05 seferi…
T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre yolcular uçuş değişikliği için 0212 444 08 49 telefon numarasından veya www.thy.com web sitesinden bilet değişikliği yaptırabilecek…
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