  • BIST 7976.15
  • Altın 1745.458
  • Dolar 28.0067
  • Euro 29.6611
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİsrail, Gazze’de hastane vurdu: Yüzlerce ölü var

İstanbul’daki İsrail protestosunda bir kişi yaşamını yitirdi

» »
İstanbul Valiliğinden İsrail Başkonsolosluğu önündeki gösterilere ilişkin açıklama yaptı.
İstanbul’daki İsrail protestosunda bir kişi yaşamını yitirdi

İstanbul Valiliğinden, İsrail’in Gazzeli sivillere yönelik bombardımanlarını protesto etmek amacıyla İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan gruptan bir kişinin kalp krizi geçirerek vefat ettiği, çıkan olaylarda 43’ü polis 63 kişinin de yaralandığını bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün, İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde, İsrail’in Gazzeli sivillere yönelik bombardımanlarını protesto etmek için toplanan vatandaşlardan bir grubun konsolosluk binasına girmek için harekete geçtiği, emniyet güçlerine, çevredeki binalara, konsolosluğa taşlı, sopalı, meşaleli ve havai fişekli saldırıda bulunduğu belirtildi.

Emniyet kuvvetlerinin de telafisi mümkün olmayacak olayların önüne geçebilmek için gruba müdahale ederek konsolosluk binasına girişleri engellediği aktarılan açıklamada, polis bariyerini aşarak emniyet güçlerine saldırdığı tespit edilen 5 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Protesto gösterisi sırasında olay yerinde bulunan 1958 doğumlu Eshabil Tüfekçi isimli vatandaşımız geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olaylarda ayrıca 43’ü polis toplam 63 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu müdahaleye, içimizin kanadığı şu zaman diliminde mecbur kalmak bizleri de yürekten yaralamıştır. İsrail’in sivillere yönelik uyguladığı terör saldırılarını andıran bombardımanlarına tepki göstermek isteyen vatandaşlarımızdan, tepki gösterirken telafisi mümkün olmayacak hareketlerden kaçınmasını önemle rica ediyoruz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trafik Denetimlerinde Kural İhlali Yapan 1006 Sürücü Saptandı18 Ekim 2023 Çarşamba 11:00
  • Gazze'deki hastane saldırısı... Berova: Dünya buna artık daha fazla seyirci kalmamalı18 Ekim 2023 Çarşamba 10:35
  • Başbakan Üstel: Saldırıyı şiddetle kınıyorum18 Ekim 2023 Çarşamba 09:36
  • Lurucina sakinlerinden Burhan Parıldak yaşamını yitirdi18 Ekim 2023 Çarşamba 09:33
  • Temmuz ayına ait ek mesailer ödeniyor...18 Ekim 2023 Çarşamba 09:31
  • Özuslu: Türkiye'nin Kıbrıslı Türklere Spor ambargosu ne zaman kalkacak?17 Ekim 2023 Salı 17:25
  • Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan duyuru17 Ekim 2023 Salı 17:06
  • Çevre Koruma Dairesi, Tek Kullanımlık Plastik Ürünler İle İlgili Denetimleri KKTC Genelinde Devam Ediyor…17 Ekim 2023 Salı 17:03
  • Amcaoğlu: "Akaryakıt fiyatlarındaki artış direkt piyasaya yansıyor, enflasyon yaratıyor ve kamu maliyesini negatif etkiliyor"17 Ekim 2023 Salı 17:00
  • Arıklı: Ülkedeki trafik kazaları artık altından kalkamayacak bir boyuta erişti17 Ekim 2023 Salı 16:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti