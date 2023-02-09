İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ercan’da 8 sefer iptal edildi

stanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ercan’da 8 sefer iptal edildi
İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle THY’nin yarın Ercan Havalimanı’ndan İstanbul’a gerçekleştireceği 8 seferin iptal edildiği duyuruldu.
Türk Hava Yolları’nın (THY), İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın (9 Şubat 2023), Ercan Havalimanı’ndan gerçekleşmesi planlanan 8 seferin iptal edildiği açıklandı.
İPTAL EDİLEN SEFERLER:
TK964 İST-ECN 01.50
TK965 ECN-İST 03.15
TK7744 SAW-ECN 06.50
TK7745 ECN-SAW 08.10
TK0960 İST-ECN 08.25
TK0961 ECN- İST 09.50
TK7748 SAW-ECN 13.25
TK7749 ECN- SAW 14:40
T&T Havalimanı işletmeciliğinden yapılan açıklama göre, yolcuların uçak değişikliği 0212 444 08 49 telefon numarasından veya www.thy.com web sitesinden bilet değişikliği yaptırabileceği bildirildi.
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