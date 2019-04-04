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İstanbul'daki sandıklarda neler oluyor? Oy sayımı ne durumda?

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İstanbul'daki sandıklarda neler oluyor? Oy sayımı ne durumda?
İstanbul'daki sandıklarda neler oluyor? Oy sayımı ne durumda?

"3 ilçede sayım bitti, sonuçta çok fazla değişiklik yok"

Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı sonuçlara göre, 31 Mart yerel seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı. Ancak AKP'nin "oyların çalındığı" iddiasıyla itirazları sürüyor. İktidar partisinin itirazları üzerine bazı ilçelerde oylar tekrar sayılıyor.

İşte İstanbul'a dair dakika dakika gelişmeler:

AKP'li Çamlı: Fatih'te sayım bitti

08.45 - Geçersiz oyların sayıldığı Fatih ilçe Seçim Kurulu'ndan ayrılan AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı şunları söyledi:

"Fatih'in sayımı bitti, itirazlarımız yine oldu. Bazı sandık kurulu başkanlarının kabul etmediği, onlara tekrar herhalde bakılacak. Şimdilik bitti, bakalım hayırlısı Allah devlete, millete hayır etsin inşallah."

CHP: 21 ilçede sayım kararı alındı

08.30 - CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 31 Mart yerel seçiminin ardından AKP'nin itirazlarına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Öztrak, toplam 21 ilçede sayım kararı alındığını bildirirken bunlardan 5'inde tam sayım, geri kalanında da geçersiz oyların sayılacağını ifade etti.

 

FOX TV'de Çalar Saat programına konuk olan Öztrak'ın açıklamaları şöyle:

 

Bu sabah itibariyle 18 ilçede ilçe seçim kurulları talepleri reddetmişti. 21 ilçede sayım kararı çıkmış. 5'inde tam sayım, geri kalanlarında geçersiz oylar sayılacak. 3 ilçede bitti. Sonuçta çok fazla değişen bir şey yok.

"Herkes itiraz edebilir ama elinde delil olması lazım. İtiraz edilmesi için sandık başındaki görevlilerin şerh koydurmuş olması lazım. Sıkıntı burada. İtiraz haktır. Ama bu hakkı suistimal edilmemesi için hukkuki olaması lazım. Bu sabah itibariyle 18 ilçede ilçe seçim kurulları talepleri reddetmişti. 21 ilçede sayım kararı çıkmış. 5'inde tam sayım, geri kalanlarında geçersiz oylar sayılacak. 3 ilçede bitti. Sonuçta çok fazla değişiklik yok."

CHP'li Tanal: Beykoz'daki sandıklar bitti

07.25 - CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Beykoz'daki sayımın bittiğini, CHP'ye 74 oy, AKP'ye de 152 oy yazıldığını aktardı. Tanal'ın Twitter mesajı şöyle:

"Değerli arkadaşlar Beykoz'da 550 sandık tamamı bitti. Kesin sonuç CHP 74, AKP 152. Geçersiz oy Sayısı 5733. Fark = 78."

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