İstanbul’daki tahıl anlaşması sonrası Ukrayna’da gerilim: “Rusya limanı vurdu”

Ukrayna ordusu, Rusya'nın bu sabah füzelerle Karadeniz'deki liman kenti Odessa'yı vurduğunu duyurdu.

Ukrayna Güney Komutanlıığı'ndan yapılan açıklamada, “Düşman Kalibr füzeleriyle Odessa'daki ticaret limanına saldırdı” denildi. İki füzenin limanın altyapısında hasara yol açtığı açıklandı.

İngiliz Reuters haber ajansı, Ukraynalı yetkililere göre bu saldırının dün İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına darbe vurduğunu aktardı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya’nın Odessa limanına füze saldırısı, verdiği sözleri tutmaması ve İstanbul anlaşması kapsamında BM ve Türkiye nezdindeki taahhütlerine uymaması 24 saatten az sürdü. Yerine getirmemesi durumunda Rusya, küresel gıda krizinin tüm sorumluluğunu üstlenecektir” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Kiev Büyükelçisi Bridget Brink de, saldırı nedeniyle Rusya’nın sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

ANLAŞMA, TÜRKİYE’NİN ARABULUCULUĞUNDA İMZALANDI

Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından tonlarca tahıl Ukrayna limanlarında mahsur kalmış, dünyada gıda krizine yol açan bu soruna çözüm için Tahıl Sevkiyatı Anlaşması, Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda dün imzalanmıştı. İmza törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Tüm dünyada milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin önünün alınmasına katkı sağlayacağız” demişti.

Anlaşma Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov tarafından imzalanmıştı.

Dünyanın başlıca tahıl üreticilerinden Ukrayna'nın Karadeniz’deki Odessa limanı, ülkenin ana ticaret rotalarından biri. Kente yönelik saldırının İstanbul'daki anlaşmanın ardından gelmesi dikkat çekti.

BM yetkilileri, dün yaptıkları açıklamalarda anlaşmanın birkaç hafta içinde tamamen yürülüğe gireceğini açıklamıştı. Plana göre Ukrayna Karadeniz'de tahıl taşıyacak gemilere eşlik edecek, Rusya da sevkiyat sırasında limanları hedef almayacak.

UKRAYNA'DAN UYARI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak, dünkü tören öncesinde yaptığı açıklamada Ukrayna limanlarını tahıl ihracatı için yeniden açma anlaşmasına yönelik Rusya'nın herhangi bir “provokasyonuna” askeri karşılık vereceklerini söylemişti.

Son olarak Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'ye Karadeniz'de tahıl koridorunun güvenli olarak açılması için yükümlülüklerini yerine getirmesi için Rusya'yı zorlama çağrısı yaptı. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar ise, İstanbul’da imzalanan anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Rusya ile olan anlaşmanın imzalanan kağıda bile değmez olduğu aşikardır. Rusya'nın BM ve Türkiye'ye verdiği taahhütlerin sorgulanması için 24 saat bile geçmedi. Rusya devletten çok terör devletidir” ifadelerini kullandı.