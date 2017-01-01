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İstanbul'daki terör olayına ilişkin bir kınamada Bakan Dürüst'ten geldi

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İstanbul'daki terör olayına ilişkin bir kınamada Bakan Dürüst'ten geldi
Bakan Dürüst İstanbul Ortaköy’de yaşanan terör olayı dolayısıyla kınama mesajı yayınladı…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, İstanbul Ortaköy’de, yeni yılın il saatlerinde gerçekleşen terör saldırısını kınadığını belirten bir mesaj yayınladı.

Bakan Dürüst, yayınladığı mesajında, “İstanbul Ortaköy’de, bir eğlence mekanına gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin de yaralandığı terör saldırısını şiddetle kınıyorum” dedi.

Bakan Dürüst ayrıca, “menfur terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allahtan Rahmet, Yaralılara acil şifalar dilerim. Anavatan’ımızın her zaman yanında olduğumuzun altını çizerken, bu acıyı paylaştığımı belirtir, Milletimizin başı sağ olsun”  ifadelerine yer verdi.

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