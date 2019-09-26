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İstanbullular parklarda sabahlıyor

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İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar, vatandaşların park alanlarında toplanmasına neden oldu.
İstanbullular parklarda sabahlıyor

Kimi vatandaşlar evdeki yiyeceklerini ve çadırlarını alarak park ve açık alanlara gitti. İstanbullular, deprem anında yaşadıkları panik nedeniyle eve giremediklerini ifade etti. Kimi vatandaşlar geceyi parka kurdukları çadırda geçireceklerini söylerken, kimi de gece saatlerinde evlerine döneceklerini belirtti. 

Esenler’de yaşayan ve 15 Temmuz Millet Bahçesi’ne ailesiyle birlikte gelerek çadır kuran Nurullah Öz, şöyle dedi: “Deprem oldu. Hemen herkes sokağa çıktı. Her şeyi bıraktık geldik buraya. Çadır kurduk, sabaha kadar buradayız. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Dönemediğimiz için buradayız.”

 

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