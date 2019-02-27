İstanbul'u kaybederlerse iktidardan düşerler

Deneyimli siyasetçi Murat Karayalçın 31 Mart seçimlerine ilişkin değerlendirmesinde tipik bir yerel seçimden söz edilemeyeceğini söyledi. Karayalçın’a göre Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin oylandığı 16 Nisan Referandumu sonrası geçen 2 yıllık süre parlamenter sistemi savunanları doğruladı.
31 Mart seçimlerinde İstanbul’un önemine de değinen Karayalçın “AKP İstanbul’u kaybederse iktidarda tutunamaz” dedi.
“CHP sol kimliğini daha yüksek sesle dillendirmeli”
CHP’nin sol kimliğini daha yüksek sesle dillendirmesi gerektiğine de vurgu yapan Karayalçın “Alper Taş’ın Beyoğlu adaylığından büyük memnuniyet duydum” dedi.
“DSP’nin geçmişte yaptıklarını seçmen göz önünde bulundurmalı”
DSP’nin CHP’nin aday gösterdiği yerlerde aday çıkarmasını da yorumlayan Karayalçın, aday belirleme yönteminden kaynaklanan olumsuzlukların sonucu olduğunu belirtti. Geçmiş yıllarda DSP’nin kurbanı olduğunu hatırlatan Karayalçın “DSP’nin geçmiş yıllardaki uygulamasının olumsuz sonuçlarını seçmenler göz önünde bulundurmalı” diye konuştu.
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