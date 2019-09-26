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İstanbul'u sarsan deprem ile ilgili İmamoğlu'ndan ilk açıklama

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İSTANBUL'da 14.00'da 5.8 şiddetinde meydana gelen deprem ile ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil" diye konuştu.
İstanbul'u sarsan deprem ile ilgili İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedildi. İstanbul genelinde şiddetli bir şekilde hissedilen sarsıntı büyük paniğe neden oldu.

"AKOM teyakkuz halinde"

İmamoğlu, "Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 12 km derinlikte 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Tüm bölgeye geçmiş olsun, AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil" ifadelerini kullandı.

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