İstanbul’un atık sularında koronavirüse rastlandı

İstanbul’da atık sularda koronavirüse rastlandığına dair Bilge Alpaslan Kocamemi, Halil Kurt, Ahmet Sait, Fahriye Saraç, Ahmet Mete Saatçi ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ortaklaşa kaleme aldığı çarpıcı bir makale yayımlandı.

Türkiye’de atık sularda koronavirüsün varlığına dair bir süredir araştırmalar yürütülüyor ve çamur örnekleri üzerinden Covid-19 hastalığına sebep olan SARS-CoV2 taraması yapılıyor. Bu çalışmalarda şu ana kadar elde edilen bulgu, çamur örneklerinde bu virüsün daha yoğun bulunduğu yönünde.

Kompozit atık su numuneleri inceleniyor

Proje, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Su Enstitüsü, Tarım ve Orman Bakanlığı katılımıyla Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'nde gerçekleştiriliyor.

euronews Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre, birkaç aydır devam eden çalışmalar çerçevesinde atık su arıtma tesislerinden alınan kompozit atık su numunelerindeki koronavirüs miktar analizleri Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'nün Viroloji Laboratuvarı'nda inceleniyor.

Bulgular netleştiğinde atık sulardan kaynaklı olası bir bulaşıya dair erken uyarı sistemi geliştirilmesi hedefleniyor. Pilot il olarak da vakaların yüzde 65’inin yoğunlaştığı şehir olan ve önlemlerin yoğunlaştırıldığı İstanbul’un seçilmesi anlamlı.

Dokuz atık su arıtma tesisi mercek altında

Ambarlı, Tuzla, Ataköy, Paşaköy, Büyükçekmece’de yer alan toplam dokuz atık su arıtma tesisinde yapılmakta olan araştırmalar neticesinde halihazırda çamurun içindeki virüsün genleri tespit edildi ve şu anda bu atık su içinde canlı virüsün olup olmadığı inceleniyor.

euronews Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre, Ambarlı atıksu arıtma tesisi, Ataköy I ve II arıtma tesisleri, Paşaköy-II arıtma tesisinden alınan bütün numuneler, SARS-CoV2 yönünden pozitif bulundu. Atık sularda tespit edilen bu virüslerin canlı mı cansız mı olduğuna dair bir veri bulunmamakla birlikte, araştırmalarda virüslerin cansız olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor

Virüslerin canlılığına dair çalışmalar da halihazırda ilgili laboratuvarlarda yürütülüyor.

Atık suda tespit edilen virüslerde canlılık tespit edilirse, bu konuda acil önlemler alınmasını ve buna uygun ayırma prosesleriyle virüslerin yok edilmesini gerektiriyor. Zira atık su arıtma tesislerinde arıtılan su, daha sonra bazı bölgelerde sulama amaçlı kullanılıyor ve arıtma sırasındaki dezenfeksiyon süreçlerine SARS-CoV2 virüsünün ne kadar dirençli olduğu şu anda bilinemiyor.

Erken uyarı sistemi

Öte yandan, ikinci bir salgın dalgası olması durumunda da erken uyarı sistemi geliştirilmesi bu şekilde hedefleniyor.

Bilimsel çalışmada yer alan tabloya göre; en çok virüs, 15,5 milyonluk İstanbul’un Ataköy semtinde yer alan arıtma tesisinde bulundu. Bu tesis, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Esenler, Küçükçekmece ve Sultangazi ilçelerinden gelen kanalizasyonun arıtıldığı nokta.

Türkiye halihazırda çamur örneklerinden SARS-CoV2 taraması yapan ilk ülke. Atık sularda epidemiyolojik tarama yapan diğer ülkeler arasında Hollanda, ABD, Avustralya, Fransa, Çin, İspanya, İtalya ve İsrail bulunuyor.

Belli bir sistematiğin geliştirilmesinin ardından çalışmanın ülke çapına yayılması hedefleniyor.

Galler'deki Bangor Üniversitesi'nden bir ekip de geçtiğimiz günlerde atık sularda koronavirüs araştırması yaptıklarını duyurmuştu. Böylelikle virüs salgını başlamadan yaklaşık iki hafta önce virüsün varlığı atık sular üzerinden tespit edilecek.