İstanbul'un ilçelerinde yapılan anketin sonucu açıklandı

31 Mart seçimleri öncesinde anket savaşları devam ederken, ORC Araştırma Şirketi'nin İstanbul'un ilçeleri için yaptığı anketin sonuçları açıklandı.
Buna göre AKP-MHP ittifakı 24 ilçede, CHP-İyi Parti ittifakı ise 14 ilçede seçimi önde götürüyor.
İddiaya göre AKP-MHP ittifakının önde olduğu ilçeler şöyle:
Şile, Tuzla, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Beykoz, Çekmeköy, Zeytinburnu, Sultangazi, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Güngören, Eyüpsultan, Fatih, Esenler, Beyoğlu, Bayrampaşa, Bağcılar, Bahçelievler, Arnavutköy, Avcılar, Ümraniye, Üsküdar, Başakşehir.
CHP-İyi Parti ittifakının önde olduğu öne sürülen ilçeler ise şöyle:
Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Adalar, Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe.
Ankete göre Şişli'de ise Mustafa Sarıgül'ün aday olduğu DSP önde.
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