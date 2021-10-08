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İstanbul'un ilk AVM'si Galleria yıkılıyor

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İstanbul'un ilk AVM'si Galleria yıkılıyor
İstanbul'un ilk AVM'si Galleria yıkılıyor

İstanbul'un ilk alışveriş merkezi Galleria yıkılıyor. AVM, aynı bölgede Dati Holding tarafından kurulması planlanan yeni proje kapsamında tarih olacak.

Cumhuriyet'in haberine göre; Galleria'nın olduğu nokta ile arkasında yapılan deniz dolgu çalışmaları sonucu elde edilen alana otel, rezidans ve ofis gibi binaların kurulması planlanıyor.

Uğur Dündar tepki gösterdi

1988'de açılan Türkiye'nin ilk alışveriş merkezi olan Galleria'nın yıkılarak yerine rezidans yapılmasını eleştiren gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Yıkılıp yerine çok katlı otel ve rezidans (beton yığını) yapılmasına karar verilen İstanbul'un en eski AVM'si Galeria'nın an itibarıle görünümü... İn cin top oynuyor!..”

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