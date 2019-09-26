İstanbul'un yeni metro hattı için Avrupa Bankası'ndan kredi çıktı

Avrupa Yapılandırma ve Kalkınma Bankası (EBRD) İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne (İBB) 11 yeni istasyonlu metro hattı için 97,5 milyon euroluk finansman sağlayacağını duyurdu.

'Sendikasyon kredisi' olarak veirlecek olan finansman paketinin 20 milyon euroluk kısmı A/B yapısı altında Societe General tarafından sağlanacak. Aslan payı olan 77,5 milyon euro da ayrıca Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB) aracılığı ile gelecek. Projenin toplam maliyetinin 410 milyon euroyu bulması bekleniyor.

Söz konusu kredi EBRD ile İBB yetkilileri arasında geçtiğimiz yıl görüşülmeye başlanmıştı. Seçimler sonrası projeye ilişkin verilen bu karar ile Üsküdar-Çekmeköy, Kadıköy-Tavşantepe ve Marmaray'a ek olarak 13 km'lik metro hattı daha hayata geçmiş olacak. Yeni hattın raylı toplu taşıma günlük 350 bin kişi daha eklemesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl kreditörleri projeye çekmekte zorluk yaşamıştık

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner krediye ilişkin yaptığı açıklamada "Varılan anlaşmadan memnuniyet duyuyoruz. Bu görüşmelere ülkedeki ekonomik durumun en sıkıntılı olduğu günlerde başlaşmıştık ve kreditörleri projeye çekmekte zorluklar yaşamıştık." dedi.

Genç mühendislere eğitim ve sertifikasyon verilecek

Projenin uygulamasında 250 genç mühendise EBRD'nin Türkiye'de Dahiliyet ve Diyalog Politikası Programı çerçevesinde katılım imkanı sağlanacak. Genç mühendislerin proje ile eğitim almaları ve sertifikasyon kazanmaları sağlanacak.

EBRD 2009 yılından bu yana Türkiye'de çoğunluğu özel sektör olmak üzere 300'ün üzerinde projeye toplam 11,5 milyar euro kaynak sağladı.