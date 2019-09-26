  • BIST 102.843
  • Altın 274,802
  • Dolar 5,6602
  • Euro 6,1839
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

İstanbul'un yeni metro hattı için Avrupa Bankası'ndan kredi çıktı

»
Avrupa Yapılandırma ve Kalkınma Bankası (EBRD) İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne (İBB) 11 yeni istasyonlu metro hattı için 97,5 milyon euroluk finansman sağlayacağını duyurdu.
İstanbul'un yeni metro hattı için Avrupa Bankası'ndan kredi çıktı

'Sendikasyon kredisi' olarak veirlecek olan finansman paketinin 20 milyon euroluk kısmı A/B yapısı altında Societe General tarafından sağlanacak. Aslan payı olan 77,5 milyon euro da ayrıca Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB) aracılığı ile gelecek. Projenin toplam maliyetinin 410 milyon euroyu bulması bekleniyor.

Söz konusu kredi EBRD ile İBB yetkilileri arasında geçtiğimiz yıl görüşülmeye başlanmıştı. Seçimler sonrası projeye ilişkin verilen bu karar ile Üsküdar-Çekmeköy, Kadıköy-Tavşantepe ve Marmaray'a ek olarak 13 km'lik metro hattı daha hayata geçmiş olacak. Yeni hattın raylı toplu taşıma günlük 350 bin kişi daha eklemesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl kreditörleri projeye çekmekte zorluk yaşamıştık

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner krediye ilişkin yaptığı açıklamada "Varılan anlaşmadan memnuniyet duyuyoruz. Bu görüşmelere ülkedeki ekonomik durumun en sıkıntılı olduğu günlerde başlaşmıştık ve kreditörleri projeye çekmekte zorluklar yaşamıştık." dedi.

Genç mühendislere eğitim ve sertifikasyon verilecek

Projenin uygulamasında 250 genç mühendise EBRD'nin Türkiye'de Dahiliyet ve Diyalog Politikası Programı çerçevesinde katılım imkanı sağlanacak. Genç mühendislerin proje ile eğitim almaları ve sertifikasyon kazanmaları sağlanacak.

EBRD 2009 yılından bu yana Türkiye'de çoğunluğu özel sektör olmak üzere 300'ün üzerinde projeye toplam 11,5 milyar euro kaynak sağladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni Akit yazarı: Fen Bilimleri kitabında Allah kelimesi geçmiyor, bu kitapları benimseyen gençler AK Parti'ye oy vermez26 Eylül 2019 Perşembe 09:16
  • FETÖ'den yargılanan eski Danıştay Genel Sekreteri Kökçam'a beraat25 Eylül 2019 Çarşamba 19:06
  • Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı: 'Kayıtta mısın? Çekin beni'25 Eylül 2019 Çarşamba 18:34
  • Erdoğan: İslam bir barış dinidir25 Eylül 2019 Çarşamba 15:57
  • "Faiz haramdır" diyen Diyanet, bir yılda faizden 2 milyon 109 bin lira kazanmış25 Eylül 2019 Çarşamba 13:29
  • Habertürk yazarı Alçı: Kılıçdaroğlu, İnce'ye genel sekreterlik önermeyi düşünüyor25 Eylül 2019 Çarşamba 13:12
  • AKP milletvekili Şirin Ünal'ın evinde şüpheli ölüm25 Eylül 2019 Çarşamba 11:52
  • Erdoğan: "Rum tarafı adaletsiz bir siyaset izliyor"24 Eylül 2019 Salı 19:43
  • Yargı paketi sonrası binlerce kişi tahliye edilebilir24 Eylül 2019 Salı 13:12
  • Atatürk Havalimanı için yıkım ihalesi24 Eylül 2019 Salı 13:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti