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İstanbul'un ziyaretçisi azaldı

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İstanbul'un ziyaretçisi azaldı
İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı şubat ayında yüzde 12.5 düşüşle 590 bin olarak gerçekleşti.

İstanbul'da yabancı ziyaretçi sayısı yılın ilk iki ayında önemli ölçüde düşüş kaydetti. Şubat ayında yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.5 düşüş gösterirken, yılın ilk iki ayındaki toplam düşüş yüzde 16'yı buldu.

 

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yılın şubat ayında 674 bin 465 kişi İstanbul'u ziyaret ederken, bu yıl rakam 590 bin 175'e indi.

Ocak-şubat döneminde ziyaretçi sayısı yüzde 15.9 düşüşle 1 milyon 149 bin 547 oldu.Açıklamada şu bilgiler verildi:

 

‘HAVAYOLU İLE GELİŞ YÜZDE 15.9, DENİZYOLU İLE GELİŞ YÜZDE 2.9 AZALDI'

Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik, Tuzla, Zeytinburnu, Ambarlı ve Karaköy limanlarından alınan verilere göre 2017 yılı ocak-şubat aylarında İstanbul'a gelen yabancı sayısını geçen yıl ile karşılaştırdığımızda, yüzde 16 azalma olduğunu görmekteyiz.Geçen yılın ocak-şubat aylarına göre havayolu ile geliş yüzde 15.9 azalmış, denizyolu ile geliş yüzde 2.9 azalmıştır.

 

Ocak ve Şubat 2017'de 1 milyon 149 bin 548 yabancı ziyaretçi gelmiş olup, Karaköy limanına gelen günübirlik ziyaretçi bulunmamaktadır.

Havayolu ile gelen yabancıların yüzde 20'si Sabiha Gökçen Havalimanını kullanmışlardır.

RUSLAR DÖRDÜNCÜ OLDU

Yılın ilk iki ayında İstanbul'a gelen yabancıların toplamdaki yüzdeleri şöyle:

  • Almanlar: Yüzde 8.7
  • İranlılar: Yüzde 7.6
  • Iraklılar: Yüzde 4.1
  • Ruslar: Yüzde 4.0
  • İngilizler: Yüzde 3.7
  • Ukraynalılar: Yüzde 3.6
  • Suudi Arabistanlılar: Yüzde 3.4
  • Fransızlar: Yüzde 3.4
  • Hollandalılar: Yüzde 2.8
  • Amerikalılar: Yüzde 2.6
  • Kuveytliler: Yüzde 2.4
  • Azerbeycanlılar: Yüzde 2.3
  • Türkmenler: Yüzde 2.2
  • Çinliler: Yüzde 2.1
  • İtalyanlar: Yüzde 1.8
  • Diğer ülkeler: Yüzde 45,5
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