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İstatistik Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi

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İstatistik Konseyi Toplantısı 31.05.2021 tarihinde  Sayıştay Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
İstatistik Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi

İstatistik Konseyi Toplantısı 31.05.2021 tarihinde  Sayıştay Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

 

İstatistik Konseyi “Resmi İstatistik Programın hazırlanmasına, uygulanmasına, resmi istatistiklerin gelişimine ve  işlevlerine ilişkin tavsiyelerde bulunmak, resmi istatistik ihtiyaçlarını tespit etmek, değerlendirmek ve ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere” toplandı.

 

Toplantı sonucunda Resmi İstatistik Program (RİP) Taslağı OY BİRLİĞİ ile onayladı.

 

Resmi İstatistik Programı,  Kurumun yasasına dayanılarak “2021-2025”  yıllarını  kapsayan beş yıllık bir dönem için hazırlanmış olup;  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde istatistik sisteminde ilk kez planlı/ programlı döneme geçilmiş oldu.

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