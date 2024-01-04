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İstatistik Kurumu 2023 enflasyonunu yüzde 83,63 olarak açıkladı

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İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara göre Aralık ayı hayat pahalılığı 5,44 olarak duyuruldu.
İstatistik Kurumu 2023 enflasyonunu yüzde 83,63 olarak açıkladı

İstatistik Kurumu kasım ayı hayat pahalılığını yüzde 5,44 olarak açıkladı.

Açıklamada “Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre yüzde 5,44, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 83,63 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,63 değişim gerçekleşmiştir” denildi.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artışın yüzde 15,10 ile lokanta ve oteller ana grubunda gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, sağlık ana grubunda yüzde 14,82; konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 10,18; haberleşme ana grubunda yüzde 7,45; gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 5,94; giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 4,35; çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 3,75; eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 2,14; mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 1,59; eğitim ana grubunda yüzde 1,41; ulaştırma ana grubunda yüzde 1,03; alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0,12 artış gerçekleştiği duyuruldu.

557 MADDE ARTTI, 33 MADDENİN FİYATI DÜŞTÜ... ZAM ŞAMPİYONU KABAK 

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 557 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 33 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleştiği belirtilen açıklamada, en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 260,58 ile kabak, yüzde 137,98 ile salatalık ve yüzde 106,56 ile patlıcan olarak açıklandı. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç malın ise; yüzde 65,35 ile çiçek lahanası, yüzde 34,14 ile beyaz lahana ve yüzde 23,15 ile limon olduğu duyuruldu.

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