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İstatistik Kurumu Başkanı Demir:“Milli gelir ilk kez bu kadar kapsamlı ve gerçek verilere göre hesaplandı”

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İstatistik Kurumu Başkanı İrfan Tansel Demir, fert başına düşen milli gelirin ilk kez bu kadar kapsamlı ve gerçek verilere göre hesaplandığını belirterek, sonuçların güncelliğini koruduğunu vurguladı.
İstatistik Kurumu Başkanı Demir:“Milli gelir ilk kez bu kadar kapsamlı ve gerçek verilere göre hesaplandı”

 İrfan Tansel Demir, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Ticaret Dairesi’nin yayınladığı toptan sebze meyve fiyatları tavsiye niteliğinde  olup serbest piyasadaki rakamlar değildir. Sebze meyve fiyatları günlük ve hatta saatlik değişebilmektedir.  Hatta İstatistik Kurumunun ayın belli periyotlarında (5-15 ve 25’ inde) alınan rakamlar tamamen serbest piyasa verileri olup bu konuda aşırı fiyat artışları var ise sebepleri de analiz edilmektedir.

Hane halkı bütçe anketine göre belirlenen tüketim grupları ve alışkanlıklarında, serbest piyasa koşullarına göre fiyatlar oluşmakta, döviz ve mevsimsel kaynaklı olarak ise fiyatlarda düşüş veya yükseliş yaşanmaktadır.

Yine araç tamir ve ev aletleri tamirlerinde oda ve birliklerin almış olduğu döviz cinsi onarım ve bakım ücretleri de tavsiye niteliğinde olup serbest piyasada oluşan fiyatlar üzerinden alınan  fiyatlar gerçektir.

Diş Tabipleri Odası’nın da açıklamış olduğu fiyatlar tavsiye niteliğinde olup bu konuda serbest piyasada oluşan rakamlar özellikle Eylül 2023 ayındaki döviz endeksinin düşüş göstermesinden dolayı döviz cinsinden dişçilikte kullanılan sarf malzemeler ve tedavi ücretlerinde de düşüş gerçekleşmiştir.

Gayri safi milli hasıla sonuçlarına göre milli gelir fert başına 14 bin 636 Amerikan doları olarak gerçekleşmiş olup bu konuda geçmiş yıllara göre en kapsamlı ve gerçek verilere göre hesaplanmıştır.

Bu konuda tarihinde ilk defa veriye dayalı açıklanmış en gerçekçi milli gelir olduğunu  belirtmek isteriz. Ticaret Dairesi’nin verilerinin yapılacak kontrollerde hata çıkması ihtimali ile revize edilebilir opsiyonu vermesi, bizde de Kurum olarak GSMH sonuçlarına revize edilebilir opsiyonu eklenmiştir. Şimdiye kadar revize konusunda herhangi bir ilave gelmemiş olup GSMH sonuçları güncel olarak geçerlidir.”

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