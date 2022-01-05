  • BIST 1.960,77
  • Altın 774.65715
  • Dolar 13.3861
  • Euro 15.1338
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

İstatistik Kurumu Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 46.09

» »
İstatistik Kurumu’nun sitesinde yayımladığı bültene göre, aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 15.16 artış gösterdi.
İstatistik Kurumu Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 46.09

Enflasyona gösterge kabul edilen Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 2021 yılında yüzde  46,09 arttı.

İstatistik Kurumu’nun sitesinde yayımladığı bültene göre, aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 15.16 artış gösterdi.

ARALIKTA EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 183.3 İLE OKUL KİTABINDA…

Aralık ayında bir önceki aya göre, endekste kapsanan 669 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 24 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş olurken, en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 183.30 ile okul kitabı (lise), yüzde 103.98 ile salatalık ve yüzde 97.13 kabak gösterildi.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise yüzde 47.65 ile çiçek lahanası, yüzde 27.52 ile maydanoz ve yüzde 22.21 ile domates oldu.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %23.70 Ulaştırma ana grubunda yaşanırken, Lokanta ve Oteller ana grubunda %19.16, Haberleşme ana grubunda %18.25, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %18.10, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %16.77, Eğlence ve Kültür ana grubunda %11.68, Eğitim ana grubunda %9.93, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %9.14, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %7.51, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %6.75, Sağlık ana grubunda %6.75, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %6.43 artış gerçekleşti.

BENZİN BİR YILDA YÜZDE 87.4,  DİZEL YÜZDE 96,7 ARTTI

Öte yandan, Tüketici Fiyatları Endeksi’ne göre, 2021 yılında  Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 58.21, Sağlık ana grubunda yüzde 36.50, nenzin kurşunsuz 95 oktanda yüzde 87.44, dizelde (Eurodizel) yüzde 96.65, 10 kg’lik ev tüpünde yüzde 79.93, elektrik faturasında yüzde 71.45, ekmekte yüzde 96.07, bütün tavukta yüzde 87.24, sütte yüzde 81.87 artış oldu.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sucuoğlu: Oy vermeyenler bile artık istikrarlı, tek partili hükumeti UBP kurabilir diyor05 Ocak 2022 Çarşamba 10:13
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?05 Ocak 2022 Çarşamba 10:08
  • Başbakan Sucuoğlu, önümüzdeki günlerde Ankara’ya gidecek05 Ocak 2022 Çarşamba 10:08
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?05 Ocak 2022 Çarşamba 09:55
  • Antalya’nın yaklaşık 100 kilometre açığındaki deprem Kıbrıs'ta hissedildi05 Ocak 2022 Çarşamba 09:47
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 5 Ocak 202105 Ocak 2022 Çarşamba 09:43
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar05 Ocak 2022 Çarşamba 09:40
  • ABD Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber, kayak kazasında hayatını kaybeden Birkan Uzun’un ailesine başsağlığı diledi. 04 Ocak 2022 Salı 22:04
  • Tatar Harmancı ile görüştü04 Ocak 2022 Salı 21:25
  • Güney Kıbrıs 5457 vaka, 5 ölü04 Ocak 2022 Salı 21:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti