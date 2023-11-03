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İstatistik Kurumu hayat pahalılığını açıkladı!

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İstatistik Kurumu ekim ayı hayat pahalılığını yüzde 1.92 olarak açıkladı.
İstatistik Kurumu hayat pahalılığını açıkladı!

Kurum’dan yapılan açıklamaya göre, hayat pahalılığı, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 66.78, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 78.60 olarak gerçekleşti.   

Ana harcama gruplarında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 16.86 ile “Giyim ve Ayakkabı” ana grubunda oldu. 

Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 3.30, Haberleşme ana grubunda yüzde 2.39, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 2.31, Ulaştırma ana grubunda yüzde 2.23, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 2.02, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 1.17, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 1.05, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 0.86, Sağlık ana grubunda yüzde 0.82, Eğitim ana grubunda yüzde 0.57 artış meydana geldi. 

Bunun yanında,  Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 1.68 azalış gerçekleşti.

- 509 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 41 maddenin ortalama fiyatlarında düşüş 

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 509 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 41 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal yüzde 81.24 ile ayva, yüzde 75.08 ile eşofman takımı (kadın için) ve yüzde 66.67 ile piyango bileti (TC) oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise yüzde 37.89 ise salatalık, yüzde 29.19 ile roka ve yüzde 27.41 ile marul oldu.

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