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İstatistik Kurumu Heyeti, BASIN-SEN’i Ziyaret Etti

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İstatistik Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Şube Amirleri, kurumun kuruluş yıldönümü nedeniyle dün Basın-Sen’i ziyaret etti.
İstatistik Kurumu Heyeti, BASIN-SEN’i Ziyaret Etti

İstatistik Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Şube Amirleri, kurumun kuruluş yıldönümü nedeniyle dün Basın-Sen’i ziyaret etti.

İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, İstatistik Kurumu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Türel Özer Öksüzoğlu, kurumun 2 yılda yapmış olduğu işlerle ilgili Basın-Sen’e bilgi verdi.

Öksüzoğlu, İstatistik Kurumu’nun 2 yıllık bir geçmişi olduğunu ve kuruma atanan ilk Başkan olarak kurulma aşamasında çok zorlu bir süreç geçirdiklerini anlattı. İki yılda kurumun kurumsal yapısı, insan kaynağı ve fiziki alt yapısının geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atıldığını aktaran Öksüzoğlu, kurumun yapmış olduğu işlerden de bahsetti.

Şu an alanda Hanehalkı Bütçe Anketi çalışmalarının başlatıldığını ve halkın pandemi sonrası tüketim alışkanlıklarındaki değişimi görmek için alan çalışmasını yürüttüklerini kaydeden Öksüzoğlu, ayrıca Resmi İstatistik Programı’nın (RİP) İstatistik Konsey’i tarafından 31 Mayıs 2021 tarihinde onaylandığını ve böylelikle ülkede istatistik olarak ilk kez planlı döneme geçildiğini belirtti.

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