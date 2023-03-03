  • BIST 5.184,32
  • Altın 1119.912
  • Dolar 18.8929
  • Euro 20.0608
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta sabaha karşı 5 büyüklüğünde deprem

İstatistik Kurumu, şubat ayı hayat pahalılığını yüzde 4,65 olarak açıkladı

» »
İstatistik Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan verilere göre, iki aylık hayat pahalılığı yüzde 7.39 olurken, geçtiğimiz yılın şubat ayından bu yılın şubat sonuna kadarki sürede (yıllık) enflasyon ise yüzde 84.88 olarak gerçekleşti.
İstatistik Kurumu, şubat ayı hayat pahalılığını yüzde 4,65 olarak açıkladı

İstatistik Kurumu, şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı

İstatistik Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan verilere göre, iki aylık hayat pahalılığı yüzde 7.39 olurken, geçtiğimiz yılın şubat ayından bu yılın şubat sonuna kadarki sürede (yıllık) enflasyon ise yüzde 84.88 olarak gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 35.80 ile Haberleşme ana grubunda gerçekleşti.

Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 8.31, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 6.88, sağlık ana grubunda yüzde 5.92, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 5.92, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 4.31, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 4.09, ulaştırma ana grubunda yüzde 3.27, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 2.44, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 0.76, eğitim ana grubunda yüzde 0.21 artış, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 1.03 azalış gerçekleşti.

CEP TELEFONU GÖRÜŞME ÜCRETLERİNE YÜZDE YÜZÜN ÜZERİNDE ARTIŞ

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 572 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 65 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş görüldü.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 150 ile tarihi bina ve yapılara giriş ücreti, yüzde 114.27 ile cep telefonu görüşme ücreti (Fatura-B GSM operatörü) ve yüzde 101.44 ile cep telefonu görüşme ücreti (Fatura-A GSM operatörü) oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 24.24 ile feribot ücreti (Girne-Alanya), yüzde 19.86 ile kırmızı lahana ve yüzde 18.82 ile marul olarak sıralandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baf Direnişi ve şehitleri 9 Mart’ta anılacak03 Mart 2023 Cuma 16:47
  • Yaşam Evleri Türkiye gönderildi03 Mart 2023 Cuma 15:48
  • Arıklı: Benzinciler Elektrikli Araba Dönemine Hazırlanmalı!03 Mart 2023 Cuma 15:17
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Kayıp Şahıslar Komitesi DNA Laboratuvarı’nı ziyaret etti03 Mart 2023 Cuma 15:15
  • Doğal afetlere yönelik hazırlık için çare maaş kesintisi değil: CTP’den 7 maddelik öneri03 Mart 2023 Cuma 14:56
  • Ataoğlu ‘1-7 Mart Deprem Haftası’ nedeniyle mesaj yayımladı.03 Mart 2023 Cuma 14:33
  • Rahvancıoğlu: Sorunları Halkı Bilinçlendirmek İçin Kullanmalıyız!03 Mart 2023 Cuma 14:28
  • Ülkede riskli eğitim kurumundaki öğrenciler güvenli okullara nakledilecek03 Mart 2023 Cuma 14:27
  • Halil Falyalı cinayeti davası: Sanık avukatı yargılanmanın durmasını talep etti03 Mart 2023 Cuma 14:27
  • El- Sen, AKSA ile sözleşmenin uzatılmak istenmesini eleştirdi03 Mart 2023 Cuma 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti