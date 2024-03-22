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İstatistik Kurumu verileriyle ilgili araştırma komitesi toplandı

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Cumhuriyet Meclisi, İstatistik Kurumu Verilerinin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığının Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi, “Davetlinin Dinlenmesi” gündemi ile toplandı.
İstatistik Kurumu verileriyle ilgili araştırma komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, UBP Milletvekili Komite Başkanı Alişan Şan başkanlığında saat 09.00’da toplanan komite, ileriki toplantılarında çalışmalarına devam edecek.

Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Devrim Barçın, Komite üyesi UBP Milletvekilleri Resmiye Eroğlu Canaltay, Hasan Taçoy, Komite Üyesi CTP Milletvekilleri Doğuş Derya, Salahi Şahiner'in yanısıra CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekilleri  Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu, Fide Kürşat, Ürün Solyalı ve Sami Özuslu katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak İstatistik Kurumu’ndan yetkililer de katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

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