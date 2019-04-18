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“İstatistik Kurumu” Yasa Tasarısı komitede görüşülüyor

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Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi bugün CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığında toplandı.
“İstatistik Kurumu” Yasa Tasarısı komitede görüşülüyor

Meclis’ten verilen bilgiye göre, komite, İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nı madde madde okunarak oy birliğiyle kabul etti. Tasarının üçüncü okunuşunu bir sonraki toplantıda yapacak.

Komite toplantısına, Başbakanlık’tan Erkan Tekeli, Devlet Planlama Örgütü’nden Ayşe Ağaoğlu, Personel Dairesi Müdürü Nahide Kayan Eraslan ve İstatistik Dairesi’nden Cemal Egemen katıldı.

CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığında gerçekleşen komite toplantısına, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.

Avrupa İstatistikleri Uygulama İlkeleri’ne (CoP) uyumun yanı sıra ülkenin resmi istatistiklerinin üreticisi ve koordinatörlüğün hedeflendiği “İstatistik Kurumu (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”, ülke ihtiyaçlarını ve kullanıcıların önceliklerini dikkate alacak, kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız, uluslararası standartlara uygun istatistikler üretmek, kullanıma sunmak ve resmi istatistik üretimi sürecinde yer alan kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdümü sağlama misyonuyla hazırlandı. 

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