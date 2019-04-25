  • BIST 95.583
  • Altın 243,947
  • Dolar 5,9375
  • Euro 6,6069
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

İstatistik Kurumu Yasa Tasarısı Meclis komitesinde onaylandı

» »
İstatistik Kurumu Yasa Tasarısı Meclis komitesinde onaylandı
İstatistik Kurumu Yasa Tasarısı Meclis komitesinde onaylandı

 Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi bugün, CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığındaki toplantısında İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nı madde madde okuyarak oy birliği ile onayladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Komite, tasarının üçüncü okunuşunu (bütününün oylamasını) bir sonraki toplantıda yapacak.

CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığında toplanan komiteye, UBP Milletvekili Ersan Saner, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.

Açıklamaya göre komite toplantısında, Başbakanlık’tan Erkan Tekeli, Devlet Planlama Örgütü’nden Ayşe Ağaoğlu ve Personel Dairesi Müdürü Nahide Kayan Eraslan da yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belediyeler Birliği: “Sivrisineklerle mücadele en temel belediyecilik görevimiz. halkın da mücadeleye dahil olması önemli”25 Nisan 2019 Perşembe 12:07
  • Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği’nin Düzenlediği Kitap Tanıtımı Etkinliği Lefkoşa’da Gerçekleştirildi25 Nisan 2019 Perşembe 11:21
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı ile Ahmet Sami Topcan’ın hayatını konu alan belgeselin gösterimine katıldı25 Nisan 2019 Perşembe 11:13
  • Akaryakıta okkalı zam hazırlığı!25 Nisan 2019 Perşembe 10:54
  • Manavoğlu: "Ersin Tatar Maliye Bakanlığı döneminde birçok reform yapmış isimdir."25 Nisan 2019 Perşembe 10:48
  • HP Milletvekili'den Erhürman ve Denktaş eleştirisi25 Nisan 2019 Perşembe 10:44
  • 14. Çilek Festivali yarın 18.00’deki kortej yürüyüşüyle başlayacak25 Nisan 2019 Perşembe 10:06
  • KSP: AB Parlamentosuna neden gitmek istiyoruz?25 Nisan 2019 Perşembe 10:03
  • Bakan Şahali: Narenciyede dönüştürücü adımları atmak temel vazifemiz25 Nisan 2019 Perşembe 10:00
  • El-Sen görev şehidi İbrahim Esmer’i anacak25 Nisan 2019 Perşembe 09:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti