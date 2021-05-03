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İstatistik Kurumu, yeniden hanehalkı bütçe anketi yapıyor

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İstatistik Kurumu, en son 2014-2015 yılları arasında gerçekleştirdiği Hanehalkı Bütçe Anketi uygulamasını yeniden hayata geçirme kararı aldı.
İstatistik Kurumu, yeniden hanehalkı bütçe anketi yapıyor

İstatistik Kurumu, en son 2014-2015 yılları arasında gerçekleştirdiği Hanehalkı Bütçe Anketi uygulamasını yeniden hayata geçirme kararı aldı.

 

İstatistik Kurumu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Türel Özer Öksüzoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, AB finansmanında ve Dünya Bankası’nın teknik katkılarıykla yapılacak çalışma 1 Temmuz 2021 – 30 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

 

Açıklamaya göre bu bağlamda anket çerçevesinin oluşturulabilmesi için 22 Nisan’da adres listeleme çalışmasına başlandı. Çalışma 15 Mayıs’a kadar sürecek.

 

“KURUMUN GÖREVLERİNDEN BİRİ…”

 

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Resmi istatistiklerin üreticisi ve koordinatörü olan İstatistik Kurumu, 32/2019 sayılı yasasına dayanarak, veriler derlemekte ve ürettiği istatistikleri güncel olarak kullanıcılara sunmaktadır” hatırlatılması yapılan açıklamada, Hanehalkı Bütçe Anketlerinin, hanelerin sosyo-ekonomik yapıları, yaşam düzeyleri ve tüketim kalıpları hakkında bilgi veren, uygulanan sosyo-ekonomik politikaların geçerliliğinin test edilmesi amacıyla kullanılan en önemli kaynaklardan olduğu vurgulandı.

 

“SALGIN, HARCAMALARI ETKİLEDİ”

 

Tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de COVID-19 salgınının, hane halkı tüketim harcamalarını önemli derece etkilediğine işaret edilen açıklama şöyle devam etti:

“Salgın sebebiyle tüketim alışkanlıklarında oluşan değişimlerin bir kısmı geçici olurken, bazılarının ise uzun süre devam edeceği öngörülmektedir. Kurumumuz en son 2014-2015 yılları arasında gerçekleştirdiği Hanehalkı Bütçe Anketi’ni tekrardan uygulama kararı almıştır. Söz konusu araştırma, AB finansmanında ve Dünya Bankasının da teknik katkıları ile yapılacaktır.

Bu bağlamda, anket çerçevesinin oluşturulabilmesi için 22 Nisan – 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında adres listeleme çalışması başlatılmıştır. Devamla, bir yıl (dört mevsim) süresince devam edecek Hanehalkı Bütçe Anketi alan uygulaması 1 Temmuz 2021 – 30 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir”

 

VERİLER GÜNCELLENECEK…

 

Açıklamaya göre, Hanehalkı Bütçe Anketinin sonucunda, Tüketici Fiyat Endekslerinde kullanılacak maddelerin seçimi ve temel yıl ağırlıklarının elde edilmesi ve güncellenmesi; hanelerin tüketim yapısı ve tüketim kalıplarında zaman içinde meydana gelen değişikliklerin izlenmesi; asgari ücret tespit çalışmaları için ihtiyaç duyulan verilerin elde edilmesi; harcamaya dayalı yoksulluk sınırının belirlenmesi, hane halklarının yaşam seviyeleri, beslenme sorunları vb. diğer sosyo-ekonomik analizler için gerekli verilerin elde edilmesi hedefleniyor.

“Bu bilgiler ışığında, enflasyon (hayat pahalılığı) hesaplamasında kullanılan Tüketici Fiyatı Endeksi’nin güncellenmesine imkân sağlayacak olan Hanehalkı Bütçe Anketi, Ülke adına büyük önem arz etmektedir” denilen açıklamada söz konusu araştırmaya, basın-yayın organlarının sağlayacağı destek sayesinde cevaplanma oranının yüksek olacağına da vurgu yapıldı ve bu bağlamda basının desteği istendi.

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